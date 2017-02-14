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Спешили на вызов. В Гомеле автомобиль ГАИ врезался в стоящий на светофоре Volkswagen

15.02.2017 16:31 — Разное | Tut.by  
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Нерядовое ДТП произошло 14 февраля в Гомеле на улице Федюнинского. Автомобиль ГАИ врезался в стоящий на светофоре Volkswagen Sharan. Как оказалось, в инциденте замешены не два, а три авто. Госавтоинспекция прокомментировала аварию.


Фото: vk.com/gomel_detka

Первые фото с места ДТП появились в соцсетях. На них — сильно смятый капот милицейской Лады. Впереди стоящему авто повезло больше — на бампере лишь легкими вмятинами и царапинами. Мы связались с теми, кто находился во второй машине.

Жанна Лашкевич ехала с сыном и внучкой по улице Федюнинского. Женщина рассказывает, что они остановились на светофоре, ждали пока загорится зеленый. В это время в них и врезались госавтоинспекторы.


Фото: vk.com/gomel_detka

— Был очень сильный хлопок, я почувствовала удар по голове, потом мушки перед глазами и через какое-то время я поняла что произошло ДТП. К счастью, не сын, ни внучка не пострадали, так как мы всегда пристегиваемся. Но позже меня увезла скорая, поставили диагноз сотрясение мозга.

Со слов женщины, в машине ГАИ находились трое молодых сотрудников милиции. Инцидент объяснили тем, что спешили на задание. При этом, отмечает Жанна, включенных проблесковых маячков красного и синего цвета на милицейском авто она не видела.

 — Очень машину нашу жалко. Ведь мы всегда очень аккуратно ездим на дорогах и к машине всегда относились бережно и аккуратно. А кто-то в один миг ее испортил, — сокрушается женщина.


Фото: vk.com/gomel_detka

В ГАИ Гомельского облисполкома прокомментировали инцидент.

— Наряд ДПС спешил на место происшествия, включив на патрульном автомобиле проблесковые маячки красного и синего цветов совместно со звуковой сигнализацией. Двигаясь по улице Федюнинского и подъезжая к перекрестку с улицей Советской, патрульный автомобиль выехал на полосу встречного движения, поскольку попутные полосы были заняты стоящим на запрещающий сигнал светофора транспортом. В это время навстречу патрульному авто выехал автомобиль. Во избежание лобового столкновения сотрудники ГАИ были вынуждены перестроиться в попутную полосу, где и был совершен наезд на VW, — объяснили в Госавтоинспекции.

В ГАИ также добавили, что за нарушение ПДД в отношении сотрудника ГАИ составлен административный протокол по ч. 2 статьи 18.17 КоАП РБ (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшие причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение другого транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества).

В ГАИ сообщили, что ведется поиск неустановленного легкового автомобиля темного цвета, водитель которого не предоставил преимущество в движении патрульному экипажу. Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить по телефону 8 -0−232−68−44−44.


Фото: vk.com/gomel_detka
 
Теги: Гомель
 
 
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Нерядовое ДТП произошло 14 февраля в Гомеле на улице Федюнинского. Автомобиль ГАИ врезался во стоящий на светофоре Volkswagen Sharan. Как оказалось, в инциденте замешены не...

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