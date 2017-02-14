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Бывшего вице-премьера Крыма задержали по подозрению в коррупции

15.02.2017 15:58 — Разное | Ежедневник  
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Бывшего вице-премьера Крыма задержали по подозрению в коррупции

фото: bbc.com

Бывшего заместителя председателя совета министров аннексированного Россией Крыма задержали при получении взятки от предпринимателя.

По словам главы совета министров Крыма Сергея Аксенова, задержан бывший вице-премьер Олег Казурин, пишет BBC.

В сообщении СКР говорится, что подозреваемый договорился за 27 млн рублей (470 тыс. долларов) помочь предпринимателю получить муниципальный контракт на строительство жилья.

Подозреваемый в августе-декабре 2017 года получил часть взятки, пишет СКР. В отношении экс-чиновника возбуждено дело по статье "получение взятки в особо крупном размере".

В отношении посредника возбуждено дело по статье "посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Олег Казурин стал вице-премьером Крыма в январе 2016 года. До этого он работал главой департамента городского хозяйства Севастополя.

На посту вице-премьера Казурин пробыл менее года. 30 декабря Аксенов сообщил, что уволил его за "систематическое невыполнение поручений" и "государственных задач с точки зрения сроков качества".

 
 
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Бывшего заместителя председателя совета министров аннексированного Россией Крыма задержали при получении взятки от предпринимателя.

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