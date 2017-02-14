|
Бывшего вице-премьера Крыма задержали по подозрению в коррупции
15.02.2017 15:58 — Разное | Ежедневник
фото: bbc.com
Бывшего заместителя председателя совета министров аннексированного Россией Крыма задержали при получении взятки от предпринимателя.
По словам главы совета министров Крыма Сергея Аксенова, задержан бывший вице-премьер Олег Казурин, пишет
В сообщении СКР говорится, что подозреваемый договорился за 27 млн рублей (470 тыс. долларов) помочь предпринимателю получить муниципальный контракт на строительство жилья.
Подозреваемый в августе-декабре 2017 года получил часть взятки, пишет СКР. В отношении экс-чиновника возбуждено дело по статье "получение взятки в особо крупном размере".
В отношении посредника возбуждено дело по статье "посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Олег Казурин стал вице-премьером Крыма в январе 2016 года. До этого он работал главой департамента городского хозяйства Севастополя.
На посту вице-премьера Казурин пробыл менее года. 30 декабря Аксенов сообщил, что уволил его за "систематическое невыполнение поручений" и "государственных задач с точки зрения сроков качества".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшего заместителя председателя совета министров аннексированного Россией Крыма задержали при получении взятки от предпринимателя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии