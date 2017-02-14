Воздушную съемку новейшего истребителя Су-35С опубликовало на собственном канале Youtube Минобороны России.

Благодаря наличию двигателя с системой управления вектором тяги самолет обладает сверхманевренностью, дающей истребителю значительное превосходство в ближнем бою над противником.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Кроме передовой цифровой информационно-управляющей системы Су-35С оснащен радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 Ирбис, способной обнаруживать цели на дальности до 400 км.

Максимальная скорость истребителя — 2500 км/ч, потолок — 20 км. Су-35С вооружен 30-мм авиационной пушкой ГШ-30−1, может нести ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля», высокоточные бомбы и неуправляемые ракеты. Сейчас этот истребитель поступает на вооружение ВКС России.