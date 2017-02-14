На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Минском районе вечером 16 февраля ограничат движение автотранспорта. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Движение будет ограничено на 345-м километре трассы в направлении Бреста на час — с 19.00 до 20.00. На этом участке дороги, на месте ранее произошедшего ДТП, запланировано проведение следственного эксперимента.

Для исключения заторовых ситуаций Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.