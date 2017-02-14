Постепенное снижение ставки рефинансирования — это плановая стратегия Нацбанка, отметила на радио Sputnik Беларусь экономический обозреватель информационного агентства Sputnik Елена Ольшанская. Таким образом, правительство и Нацбанк стремятся к тому, чтобы кредиты для бизнеса стали немного дешевле, и деловая активность пошла вверх.

"Действительно, ставка по кредитам станет ниже для предприятий, которые берут кредиты в достаточно больших суммах. Даже снижение ставки рефинансирования на пол-процента играет большую роль, потому что чем больше сумма кредита, тем больше приходится отдавать в реальных суммах", — отметила Ольшанкская.

По словам обозревателя, реальный сектор начинает ощущать изменения уже с сегодняшнего дня не только в плане снижения ставок по вновь выдаваемым кредитам. В Беларуси большинство и кредитных, и депозитных продуктов имеют плавающие процентные ставки. Они складываются из ставки рефинансирования либо какой-то ее части, маржи банка, операционных расходов и так далее.

"Таким образом, реальные ставки по кредитам станут ниже даже у тех, кто уже взял кредит, но имеет по этим кредитам не твердую процентную ставку, а плавающую", — отметила обозреватель.



© Sputnik Игорь Зарембо НБРБ снизил ставку: кредиты и депозиты станут дешевле

Ольшанская обратила внимание на еще один существенный момент — одновременно со снижением ставки рефинансирования и снижением ставок по кредитам падает и доходность депозитов.

"На вкладах белорусы смогут зарабатывать все меньше и меньше. Но с учетом того, что инфляция сейчас небольшая, эти доходы фактически не съедаются", — сообщила Ольшанская.

Касаясь актуальных на сегодняшний день изменений в экономической политике страны, обозреватель отметила, что поставленная на совещании у президента задача по оптимизации контрольных мероприятий в бизнесе — это один из больших шагов государства для оживления экономической активности. У государства есть понимание того, что достаточно большая часть нашего ВВП зависит именно от частного сектора, сказала Ольшанская.

Кроме того, по словам обозревателя, нефтегазовый вопрос с Россией влияет практически на все сферы белорусской экономики и жизни простых граждан, поскольку экспорт нефтепродуктов продолжает оставаться основным донором белорусского бюджета.

"Если Беларусь недополучит достаточно большие объемы российской нефти, экспорт нефтепродуктов снизится. Соответственно, мы будем ощущать все большее давление на курс белорусского рубля, может ухудшиться ситуация на валютном рынке. И все это влечет за собой рост инфляционных и девальвационных ожиданий населения",- сообщила Ольшанская.



© Sputnik Евгений Биятов Пока чуть меньше половины: Роснефть поставит в РБ около 10 млн нефти

Обозреватель напомнила о том, что чем выше уровень инфляции, тем меньше Нацбанк склонен к снижению ставки рефинансирования.

"Что будет дальше со ставкой рефинансирования, станет понятно, после того как этот спор разрешится, и мы узнаем, на каких условиях. Кроме того, мы будем смотреть на то, как движется инфляция. К началу второго полугодия ситуация станет более очевидной", — сказала Ольшанская.

Обозреватель напомнила о заявлении министра энергетики России Александра Новака, прозвучавшем по итогам очередного раунда переговоров вице-премьеров Беларуси и России Семашко и Дворковича.

"Было сказано, что у Минска есть безусловное понимание того, что газовый долг придется заплатить. Пока непонятно, как именно это может быть сделано. Все будет зависеть от того, насколько жестко на переговорах будет вести себя российская сторона", — констатировала Ольшанская.

Беседу с экономическим обозревателем информационного агентства Sputnik Еленой Ольшанской о снижении ставки рефинансирования Нацбанка и газовом споре Беларуси и России слушайте на радио Sputnik Беларусь.