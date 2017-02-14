Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о недопустимости выдачи российских граждан третьим странам.

"Несмотря на то, что российская позиция о недопустимости выдачи российских граждан третьим странам неоднократно доводилась до Минска, 7 февраля задержанный в Беларуси гражданин Лапшин, я хотела бы еще раз напомнить — он имеет российское и израильское гражданство, был экстрадирован в Азербайджан", — сказала Захарова.

По информации представителя МИД России, уже 9 февраля в СИЗО Баку Лапшина посетили представители посольства РФ в Азербайджане. Во время встречи с российскими дипломатами жалоб на условия содержания не поступало.

Захарова отметила, что посольство РФ в Азербайджане находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, Генеральной прокуратурой и МИД Азербайджана, а также с посольством Израиля в этой стране.

"В рамках своей компетенции мы предпринимаем все возможные меры для защиты прав российского гражданина, держим этот вопрос на постоянном контроле. Лапшину в настоящее время оказывается квалифицированная адвокатская помощь. Впереди судебное разбирательство", — сказала Захарова.

Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан слушайте на радио Sputnik Беларусь.