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Официальная позиция России по экстрадиции блогера Лапшина

15.02.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о недопустимости выдачи российских граждан третьим странам.

"Несмотря на то, что российская позиция о недопустимости выдачи российских граждан третьим странам неоднократно доводилась до Минска, 7 февраля задержанный в Беларуси гражданин Лапшин, я хотела бы еще раз напомнить — он имеет российское и израильское гражданство, был экстрадирован в Азербайджан", — сказала Захарова. 

Официальная позиция России по экстрадиции блогера Лапшина
© Фото: блог Александра Лапшина
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По информации представителя МИД России, уже 9 февраля в СИЗО Баку Лапшина посетили представители посольства РФ в Азербайджане. Во время встречи с российскими дипломатами жалоб на условия содержания не поступало.

Захарова отметила, что посольство РФ в Азербайджане находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, Генеральной прокуратурой и МИД Азербайджана, а также с посольством Израиля в этой стране.

"В рамках своей компетенции мы предпринимаем все возможные меры для защиты прав российского гражданина, держим этот вопрос на постоянном контроле. Лапшину в настоящее время оказывается квалифицированная адвокатская помощь. Впереди судебное разбирательство", — сказала Захарова.

Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила позицию российской стороны в связи с экстрадицией российско-израильского блогера Александра...

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