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"Показал диплом, и я согласился переоформить машину." В Молодечно осудили автомошенника
Автомошенника из Молодечно приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и конфискации имущества за то, что тот на протяжении года покупал у людей автомобили и другое имущество в рассрочку и перепродавал. Некоторые пострадавшие верили обвиняемому на слово, лишь увидев паспорт или диплом. Не дождавшись денег от покупателя, люди понесли заявления в милицию. По делу проходит более 20 пострадавших.
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— В момент совершения сделок обвиняемый осознавал свое финансовое положение и понимал нереальность принятых на себя обязательств по распискам, которые выдавал. Имея преступный умысел, направленный на хищение имущества путем обмана, он не намеревался выплачивать денежные средства по распискам и распоряжался полученными автомобилями по своему усмотрению, — зачитала материалы обвинения старший помощник прокурора Виктория Полещук.
Обвиняемый не произвел расчет за имущество на общую сумму около 30 000 рублей. С ноября 2016-го его взяли под стражу.
Биография у парня «кудрявая»: дважды он был осужден за кражу, по первой судимости получил наказание в виде исправительных работ, а по второму — срок в исправительном учреждении закрытого типа, но к отбытию наказания еще не приступил. Казалось бы, с таким «грузом» Дмитрию надо было вести себя «тиши воды, ниже травы», но он пошел по иному пути.
— Я родился и живу в деревне Красное Молодечненского района, средне-специальное образование, работаю на водоканале, женат, есть несовершеннолетний сын, скоро должен появиться второй ребенок — жена на восьмом месяце беременности, — кратко рассказал о себе обвиняемый.
Подсудимый в стеклянной клетке зала судебных заседаний ведет себя совершенно спокойно и даже уверенно: от фотокамеры не уворачивается, не смущается числа пострадавших, которые сидят в зале, прокурора выслушал спокойно и с предъявленным обвинением согласился.
— Прошу изменить мне меру пресечения — маленький ребенок, жена беременная, к тому же у нее плохое здоровье — требуется уход, — попросил обвиняемый в начале заседания, но ходатайство суд отклонил.
Первыми давали показания потерпевшие, почти все они жители Молодечно и Молодечненского района. С заключением сделок обвиняемый не мудрил и вел их по одному и тому же сценарию: искал объявление о продаже автомобилей в интернете, звонил продавцу и предлагал купить машину в рассрочку.
На дорогие машины Дмитрий не зарился: в его списке были авто стоимостью от 250 до 1500 долларов. По такой же схеме подсудимый приобрел несколько мобильных телефонов, автозапчасти, компьютер.
Большинство продавцов до момента совершения сделки с Дмитрием знакома не была, однако люди легко верили парню и отдавали ему свои машины с документами. Некоторые из них даже не требовали расписки. Продавцов располагало, что парень не скрывал место своей работы, показывал паспорт и другие документы, а на осмотр машины часто приезжал с членами своей семьи. В расписках Дмитрий обещал, что деньги за авто вернет в течение нескольких месяцев. Предоплату давал не всегда, но заверял, что все выплаты будет производить в срок. Но время шло, денег у обвиняемого не было, обманутые граждане «обрывали» телефон в попытке дозвониться Дмитрию, ездили к нему на работу и домой.
Парень не скрывался: периодически отвечал на телефонные звонки, несколько раз даже перезванивал сам, на работе и дома застать его тоже можно было. В счет погашения долга Дмитрий иногда давал незначительные суммы денег хозяевам авто, кому-то предлагал взять в зачет мобильные телефоны, планшеты, а также другие автомобили, зарегистрированные на сторонних людей.
Самым «везучим» пострадавшим удалось заполучить назад свой автомобиль, хотя и в гораздо худшем состоянии, чем они продавались. Но некоторые автомобилисты не получали вообще ничего — ни денег, ни вещей. Спустя какое-то время они узнавали, что их машина без переоформления продана другим людям. Для осуществления сделки не стало помехой даже то, что продавал автомобиль не владелец машины.
Дмитрий не оставил Роману даже первого взноса — договорились, что аванс он отдаст в течение первого месяца.
— Денег не было и я начал ему звонить, а он все обещал, что привезет их то завтра, то в конце недели. Потом он мне передал 100 долларов. Я ему продолжал звонить — требовал расчета. В счет погашения долга он дал мобильный телефон, планшет и компьютер. Потом привез айфон, говорил, что он очень дорого стоит, но когда я проверил его в мастерской, мне сказали что это подделка и цена ее 15 долларов. Время прошло, денег не было и я написал заявление в милицию.
Через три месяца после того, как Дмитрий забрал Alfa Romeo, Роман узнал, что у машины уже новый хозяин — он сам связался с Романом: хотел переоформить авто на свое имя.
Еще один пострадавший Руслан из Молодечно продал подсудимому Lancia 1995 года выпуска, взамен — «ни одного рубля!»
— Я эту машину купил в кредит, но потом решил продать — наступил кризис и денег не было на ее содержание, а кредит надо было выплачивать. На объявление откликнулся Дмитрий и предложил, что купит авто в рассрочку. Я подумал — ладно, хоть будет за что с банком рассчитаться, — рассказал мужчина. — В документах я не разбираюсь, увидел слово «расписка» и паспортные данные — и мне этого было достаточно. Потом только увидел, что в расписке стоимость машины не прописана.
Мужчины договорились, что деньги за авто — 1200 долларов, будут выплачены продавцу в течение двух месяцев.
— Я начал ждать — денег нет. Звоню, а у него то дите болеет, то ему должны деньги отдать, в общем, обещания давал, как и всем. А потом вдруг Дима приехал и просит мои паспортные данные, мол, машину надо срочно переоформлять. Я сначала не соглашался их давать, но он уговаривал, показал мне свой паспорт, свидетельство о рождении, диплом об окончании какого-то учебного заведения. Я ему и поверил. После этого он пропал и телефон стал недоступен. Я его как-то выловил, так он мне предлагал мне какой-то дорогой телефон, а потом чужой Mercedes в залог. Но я понял, что дело нечисто и пошел в милицию.
— Подсудимый у меня запчасти набрал к Renault 19 на 470 долларов, — рассказал еще один пострадавший из Молодечно, Александр. — Приехал он ко мне с отцом и еще полной машиной людей. Через месяц он должен был выплатить деньги, но не выплатил — у него все время были отговорки. Я не верил в эти сказки, ездил к нему домой, говорил с отцом, матерью, женой. Предупреждал, что заявление в милицию напишу, но они проигнорировали это. Что он сделал с запчастями — я не знаю…
Пострадавшие верили Дмитрию на слово и руководствовались порой слишком ненадежными аргументами: «ты меня знаешь, я ж твой коллега», «продала Дмитрию, потому что никто больше машиной не интересовался», «Жигули» продал ему за 5 миллионов старыми. Поверил ему, потому что он на водоканале работает, я ведь до пенсии там тоже работал".
Большинство пострадавших заявили иски на возврат денег за проданные по расписке автомобили. Материальную компенсацию причиненного морального вреда потребовала лишь одна женщина. Но, по-видимому, удовлетворения этих требований растянется на долгое время — на предварительном следствии было установлено, что никакого имущества у подсудимого нет.
— Ой, нам хоть бы деньги за машины получить, не надо никого морального нам, — во время перерыва махнул рукой один из пострадавших, общаясь с журналистом. — Машины-то некоторые и не отыскать — разбиты или проданы.
— Я не представляю, как мы могли ему поверить и отдать свои машины, — сказал еще один пострадавший Дмитрий, он отдал подсудимому свой ВАЗ 2108, но потом сумел вернуть его обратно. — Вот сейчас смотрю на всех: вроде все взрослые неглупые люди. Конечно, сейчас бы я никогда в жизни пошел на такую сделку. А вообще, это наверное белорусы такие — всем мы верим, поэтому нас дурят.
За совершенные преступления прокурор попросила для обвиняемого 7 лет лишения свободы. Суд не поддержал сторону обвинения и признал его виновным по ч.4 ст. 209 («Мошенничество») и ст. 416 («Уклонение от отбывания наказания») УК РБ.
Дмитрий К. получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
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Мужчина покупал у частных лиц в рассрочку автомобили и другое имущество и, не рассчитавшись с владельцами, распоряжался им по своему усмотрению.
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