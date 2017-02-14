Автомошенника из Молодечно приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и конфискации имущества за то, что тот на протяжении года покупал у людей автомобили и другое имущество в рассрочку и перепродавал. Некоторые пострадавшие верили обвиняемому на слово, лишь увидев паспорт или диплом. Не дождавшись денег от покупателя, люди понесли заявления в милицию. По делу проходит более 20 пострадавших.





С ледствие установило , что с июля 2015 по июль 2016-го 28-летний Дмитрий К. находил объявления о продаже автомобилей в интернете и, ссылаясь на различные семейные и финансовые обстоятельства, уговаривал граждан продать имущество в рассрочку. В качестве гарантии Дмитрий иногда писал расписку, но некоторые покупатели отдавали свое авто просто так, веря на слово незнакомому человеку.

— В момент совершения сделок обвиняемый осознавал свое финансовое положение и понимал нереальность принятых на себя обязательств по распискам, которые выдавал. Имея преступный умысел, направленный на хищение имущества путем обмана, он не намеревался выплачивать денежные средства по распискам и распоряжался полученными автомобилями по своему усмотрению, — зачитала материалы обвинения старший помощник прокурора Виктория Полещук.

Обвиняемый не произвел расчет за имущество на общую сумму около 30 000 рублей. С ноября 2016-го его взяли под стражу.

Биография у парня «кудрявая»: дважды он был осужден за кражу, по первой судимости получил наказание в виде исправительных работ, а по второму — срок в исправительном учреждении закрытого типа, но к отбытию наказания еще не приступил. Казалось бы, с таким «грузом» Дмитрию надо было вести себя «тиши воды, ниже травы», но он пошел по иному пути.





— Я родился и живу в деревне Красное Молодечненского района, средне-специальное образование, работаю на водоканале, женат, есть несовершеннолетний сын, скоро должен появиться второй ребенок — жена на восьмом месяце беременности, — кратко рассказал о себе обвиняемый.

Подсудимый в стеклянной клетке зала судебных заседаний ведет себя совершенно спокойно и даже уверенно: от фотокамеры не уворачивается, не смущается числа пострадавших, которые сидят в зале, прокурора выслушал спокойно и с предъявленным обвинением согласился.

— Прошу изменить мне меру пресечения — маленький ребенок, жена беременная, к тому же у нее плохое здоровье — требуется уход, — попросил обвиняемый в начале заседания, но ходатайство суд отклонил.





Первыми давали показания потерпевшие, почти все они жители Молодечно и Молодечненского района. С заключением сделок обвиняемый не мудрил и вел их по одному и тому же сценарию: искал объявление о продаже автомобилей в интернете, звонил продавцу и предлагал купить машину в рассрочку.

На дорогие машины Дмитрий не зарился: в его списке были авто стоимостью от 250 до 1500 долларов. По такой же схеме подсудимый приобрел несколько мобильных телефонов, автозапчасти, компьютер.

Большинство продавцов до момента совершения сделки с Дмитрием знакома не была, однако люди легко верили парню и отдавали ему свои машины с документами. Некоторые из них даже не требовали расписки. Продавцов располагало, что парень не скрывал место своей работы, показывал паспорт и другие документы, а на осмотр машины часто приезжал с членами своей семьи. В расписках Дмитрий обещал, что деньги за авто вернет в течение нескольких месяцев. Предоплату давал не всегда, но заверял, что все выплаты будет производить в срок. Но время шло, денег у обвиняемого не было, обманутые граждане «обрывали» телефон в попытке дозвониться Дмитрию, ездили к нему на работу и домой.

Парень не скрывался: периодически отвечал на телефонные звонки, несколько раз даже перезванивал сам, на работе и дома застать его тоже можно было. В счет погашения долга Дмитрий иногда давал незначительные суммы денег хозяевам авто, кому-то предлагал взять в зачет мобильные телефоны, планшеты, а также другие автомобили, зарегистрированные на сторонних людей.

Самым «везучим» пострадавшим удалось заполучить назад свой автомобиль, хотя и в гораздо худшем состоянии, чем они продавались. Но некоторые автомобилисты не получали вообще ничего — ни денег, ни вещей. Спустя какое-то время они узнавали, что их машина без переоформления продана другим людям. Для осуществления сделки не стало помехой даже то, что продавал автомобиль не владелец машины.



— Я продавал через интернет Alfa Romeo, просил 1200 долларов. На объявление отозвался Дмитрий. Смотреть машину он приехал с супругой, потом предложил рассрочку, а я согласился. Он показал мне свой паспорт и написал расписку. У меня не было причины ему не поверить, — рассказал Роман из Минска.

Дмитрий не оставил Роману даже первого взноса — договорились, что аванс он отдаст в течение первого месяца.

— Денег не было и я начал ему звонить, а он все обещал, что привезет их то завтра, то в конце недели. Потом он мне передал 100 долларов. Я ему продолжал звонить — требовал расчета. В счет погашения долга он дал мобильный телефон, планшет и компьютер. Потом привез айфон, говорил, что он очень дорого стоит, но когда я проверил его в мастерской, мне сказали что это подделка и цена ее 15 долларов. Время прошло, денег не было и я написал заявление в милицию.

Через три месяца после того, как Дмитрий забрал Alfa Romeo, Роман узнал, что у машины уже новый хозяин — он сам связался с Романом: хотел переоформить авто на свое имя.

Еще один пострадавший Руслан из Молодечно продал подсудимому Lancia 1995 года выпуска, взамен — «ни одного рубля!»

— Я эту машину купил в кредит, но потом решил продать — наступил кризис и денег не было на ее содержание, а кредит надо было выплачивать. На объявление откликнулся Дмитрий и предложил, что купит авто в рассрочку. Я подумал — ладно, хоть будет за что с банком рассчитаться, — рассказал мужчина. — В документах я не разбираюсь, увидел слово «расписка» и паспортные данные — и мне этого было достаточно. Потом только увидел, что в расписке стоимость машины не прописана.

Мужчины договорились, что деньги за авто — 1200 долларов, будут выплачены продавцу в течение двух месяцев.

— Я начал ждать — денег нет. Звоню, а у него то дите болеет, то ему должны деньги отдать, в общем, обещания давал, как и всем. А потом вдруг Дима приехал и просит мои паспортные данные, мол, машину надо срочно переоформлять. Я сначала не соглашался их давать, но он уговаривал, показал мне свой паспорт, свидетельство о рождении, диплом об окончании какого-то учебного заведения. Я ему и поверил. После этого он пропал и телефон стал недоступен. Я его как-то выловил, так он мне предлагал мне какой-то дорогой телефон, а потом чужой Mercedes в залог. Но я понял, что дело нечисто и пошел в милицию.





— Подсудимый у меня запчасти набрал к Renault 19 на 470 долларов, — рассказал еще один пострадавший из Молодечно, Александр. — Приехал он ко мне с отцом и еще полной машиной людей. Через месяц он должен был выплатить деньги, но не выплатил — у него все время были отговорки. Я не верил в эти сказки, ездил к нему домой, говорил с отцом, матерью, женой. Предупреждал, что заявление в милицию напишу, но они проигнорировали это. Что он сделал с запчастями — я не знаю…

Пострадавшие верили Дмитрию на слово и руководствовались порой слишком ненадежными аргументами: «ты меня знаешь, я ж твой коллега», «продала Дмитрию, потому что никто больше машиной не интересовался», «Жигули» продал ему за 5 миллионов старыми. Поверил ему, потому что он на водоканале работает, я ведь до пенсии там тоже работал".

Большинство пострадавших заявили иски на возврат денег за проданные по расписке автомобили. Материальную компенсацию причиненного морального вреда потребовала лишь одна женщина. Но, по-видимому, удовлетворения этих требований растянется на долгое время — на предварительном следствии было установлено, что никакого имущества у подсудимого нет.

— Ой, нам хоть бы деньги за машины получить, не надо никого морального нам, — во время перерыва махнул рукой один из пострадавших, общаясь с журналистом. — Машины-то некоторые и не отыскать — разбиты или проданы.



Дмитрий сумел вернуть свою «восьмерку» обратно, поэтому никах материальных претензий к подсудимому не имеет

— Я не представляю, как мы могли ему поверить и отдать свои машины, — сказал еще один пострадавший Дмитрий, он отдал подсудимому свой ВАЗ 2108, но потом сумел вернуть его обратно. — Вот сейчас смотрю на всех: вроде все взрослые неглупые люди. Конечно, сейчас бы я никогда в жизни пошел на такую сделку. А вообще, это наверное белорусы такие — всем мы верим, поэтому нас дурят.

За совершенные преступления прокурор попросила для обвиняемого 7 лет лишения свободы. Суд не поддержал сторону обвинения и признал его виновным по ч.4 ст. 209 («Мошенничество») и ст. 416 («Уклонение от отбывания наказания») УК РБ.

Дмитрий К. получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.