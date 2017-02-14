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Белорусы активно идут в ремесленники

15.02.2017 17:22 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы активно идут в ремесленники

фото: tut.by

В Беларуси продолжает расти число ремесленников. На начало этого года было зарегистрировано почти 23,4 тысячи «кустарей», сообщает Минэкономики. Это на 5,7 тысячи больше, чем год назад.

Лидируют по количеству ремесленников Брестская и Витебская области — 3796 и 3033 человек соответственно. Меньше всего их зарегистрировано в Могилевской области — 2594 человека, а в Минске — на два человека больше.

При этом только в столице за прошлый год ремесленников стало меньше (минус 1,7 тысячи человек). Для сравнения: в Брестской области их количество увеличилось на 1,2 тысячи, пишет tut.by.

Напомним, в 2015 году число «кустарей» в Беларуси увеличилось в два раза — до 17,7 тысячи человек. К примеру, за 2014 год их стало на 693 человек больше, а в 2013-м — на 494. Многие связывают такой интерес в том числе и с тем, что ремесленники попадают под действие декрета о тунеядстве.

Ремесленникам в Беларуси не нужно регистрировать ИП, они могут осуществлять свою деятельность по заявительному принципу. Для этого достаточно уплатить налог в 1 базовую в год (23 рубля).

В прошлом году обсуждалась возможность предоставить местным властям право повышать сбор для ремесленников, но не больше чем в три раза. Однако позже от этого предложения отказались.

Минэкономики в 2016 году предлагало пополнить перечень видов ремесленной деятельности новыми, которые «отличаются высоким уровнем ручного труда, имеют мелкотоварный характер производства и имеют направленность на возрождение белорусских ремесленных традиций и пропаганду национальной культуры».

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжает расти число ремесленников. На начало этого года было зарегистрировано почти 23,4 тысячи «кустарей», сообщает Минэкономики. Это на 5,7 тысячи...

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