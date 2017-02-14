На YouTube появился ролик, в котором демонстрируется, что будет, если включить заднюю передачу на скорости 64 километра в час. В видео эксперимент проводился на старом Ford Ranger с механической коробкой передач.

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До этого похожий эксперимент был проведен автором канала AutoVlog. На своем Ford Fusion с автоматической коробкой передач он перевел селектор в положение «R» на 113 километрах в час. Электроника не позволила включить задний ход — начала работать лишь камера заднего вида.

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