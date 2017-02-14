|
что будет, если включить задний ход на 64 километрах в час
На YouTube появился ролик, в котором демонстрируется, что будет, если включить заднюю передачу на скорости 64 километра в час. В видео эксперимент проводился на старом Ford Ranger с механической коробкой передач.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
До этого похожий эксперимент был
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В видео эксперимент проводился на старом Ford Ranger с механической коробкой передач.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии