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Двуногого робота, умеющего шагать, собрали в университете Орегона

15.02.2017 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На создание робота был выделен правительственный грант США. Создатели предполагают, что робот сначала будут использовать для доставки мелких пакетов, а в будущем, после его "обкатки" и возможной модернизации, его можно будет использовать для спасения людей.

Специалисты отмечают, что робот, которого, к слову, назвали Cassie, можно отправлять для обследования, к примеру, горящих зданий, где могут находиться пострадавшие люди.

Механизм не боится влаги и может передвигаться по пересеченной местности, сохраняя устойчивость на нестабильной поверхности.

 
 
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Специалисты орегонского университета создали "шагающего робота". Смотрите на видео, как выглядит механизм, на создание которого потратили один миллион долларов.

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