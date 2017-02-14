На создание робота был выделен правительственный грант США. Создатели предполагают, что робот сначала будут использовать для доставки мелких пакетов, а в будущем, после его "обкатки" и возможной модернизации, его можно будет использовать для спасения людей.

Специалисты отмечают, что робот, которого, к слову, назвали Cassie, можно отправлять для обследования, к примеру, горящих зданий, где могут находиться пострадавшие люди.

Механизм не боится влаги и может передвигаться по пересеченной местности, сохраняя устойчивость на нестабильной поверхности.