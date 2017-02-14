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Налог на "тунеядство" заплатили 15 тысяч минчан
Налог за «тунеядство» заплатили 15 тысяч человек, которые перечислили на финансирование государственных расходов 4,2 млн рублей.
Такую информацию сообщила заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Галина Гуринович, передает
Гуринович сообщила о том, что ближе к сроку уплаты налога «тунеядцы» стали активнее.
Напомним, декрет руководителя государства
Отметим, что в минскую налоговую обратились 18 тысяч человек, предоставив объяснения о том, что они не являются «тунеядцами», и решения об их делах будут выноситься в индивидуальном порядке.
Недавно налоговые органы разослали сообщения 470 тысячам тунеядцев.
Ранее сообщалось, что белорусская оппозиция решила провести 17 февраля акцию протеста, которую назвали «Марш рассерженных беларусов». Она пройдет на Октябрьской площади в 18 часов. Организатором акции стал Белорусский национальный конгресс. Другая акция оппозиции пройдет уже после того, как граждане, которых приписали к тунеядцам, должны будут заплатить государству деньги. ОГП
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Налог за «тунеядство» заплатили 15 тысяч человек, которые перечислили на финансирование государственных расходов 4,2 млн рублей.
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