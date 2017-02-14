Шведский нападающий Давид Улльстрем заключил контракт с клубом «ХВ-71».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Последние месяцы центрфорвард занимался восстановлением после травмы плеча и уже приступил к тренировкам с командой.

Напомним, что Давид Улльстрем перешел в минское «Динамо» в июне 2016 года, но смог провести за клуб лишь 3 матча в КХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко. Большинство времени 27-летний форвард восстанавливался после травм. В январе клуб объявил о рассторжении контракта с Улльстремом по обоюдному согласию.

«ХВ-71» — один из ведущих клубов Швеции. В последние 20 лет команда четырежды становилась чемпионом страны, но с 2010 года не проходила дальше четвертьфинала. За «ХВ-71» выступает бывший форвард минского «Динамо» Теему Лайне, а также ряд игроков с опытом выступления в НХЛ и КХЛ, среди которых — защитники Адам Алмквист и Дилан Риз, нападающие Эрик Кристенсен, Матиас Теденбю и Мартин Тернберг. Давид Улльстрем является воспитанником клуба. Сейчас «ХВ-71» занимает 3-е место в чемпионате Швеции.