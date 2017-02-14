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Воинам-интернационалистам посвящается: в Гомеле прошел траурный митинг

15.02.2017 19:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В митинге-реквиеме участвовали представители власти и общественных организаций, ветераны-афганцы, родственники погибших. Курсанты кадетского училища держали флаги, представители трудовых коллективов возлагали живые цветы. Звучали цифры, приводились факты: в Гомеле проживают 1415 воинов-интернационалистов, из которых 1361 прошел Афганистан, а 54 выполняли свой долг в других странах. 

 
Теги: Гомель
 
 
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У мемориала воинам-интернационалистам в Гомеле сегодня состоялся митинг-реквием, посвященный 28-летию вывода советских войск из Афганистана. С той войны не...

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