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Воинам-интернационалистам посвящается: в Гомеле прошел траурный митинг
15.02.2017 19:19 — Разное | Sputnik Беларусь
В митинге-реквиеме участвовали представители власти и общественных организаций, ветераны-афганцы, родственники погибших. Курсанты кадетского училища держали флаги, представители трудовых коллективов возлагали живые цветы. Звучали цифры, приводились факты: в Гомеле проживают 1415 воинов-интернационалистов, из которых 1361 прошел Афганистан, а 54 выполняли свой долг в других странах.
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У мемориала воинам-интернационалистам в Гомеле сегодня состоялся митинг-реквием, посвященный 28-летию вывода советских войск из Афганистана. С той войны не...
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