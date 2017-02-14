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Сноубордисты сняли погоню дикого лося за ними

15.02.2017 19:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в штате Вайоминг на горнолыжном курорте Джексон-Хоул. Сноубордисты катались на трассе, и один из экстремалов решил заснять спуск своего друга по склону. В какой-то момент сноубордист проехал мимо стоящего возле трассы дикого лося. Разъяренный зверь пытался настичь спортсменов, но они оказались быстрее парнокопытного.

По словам одного из сноубордистов, он еле унес ноги от гнавшегося за ним лося. К счастью, во время погони никто не пострадал. 

 
 
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В сети набирает популярность видео погони дикого лося за сноубордистами на одном из американских горнолыжных курортов.

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