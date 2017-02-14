Инцидент произошел в штате Вайоминг на горнолыжном курорте Джексон-Хоул. Сноубордисты катались на трассе, и один из экстремалов решил заснять спуск своего друга по склону. В какой-то момент сноубордист проехал мимо стоящего возле трассы дикого лося. Разъяренный зверь пытался настичь спортсменов, но они оказались быстрее парнокопытного.

По словам одного из сноубордистов, он еле унес ноги от гнавшегося за ним лося. К счастью, во время погони никто не пострадал.