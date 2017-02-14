Заместитель премьер-министра Василий Жарко поручил дать правовую оценку услугам по написанию курсовых и дипломных работ для студентов.

Соответствующее поручение дано на коллегии Министерства образования, посвященной итогам работы министерства за 2016 год и основным задачам на 2017-й, сообщает БЕЛТА.

Василий Жарко отметил, что необходимо решать задачу по повышению качества профессиональной подготовки. Выпускник учреждения профессионально-технического образования или вуза, придя на предприятие или в организацию, не должен доучиваться или переучиваться, необходимо быть готовым сразу выполнять свои должностные обязанности в соответствии с полученной квалификацией.

"Иначе зачем мы тратим бюджетные средства и выпускаем неподготовленного специалиста? Надо значительно усилить требования к подготовке специалистов, она должна быть практикоориентированная", - уверен заместитель премьер-министра. Распространена деятельность различных фирм по написанию курсовых и дипломных работ, предложения которых представлены на сайтах. И студенты пользуются такими услугами. Однако, по словам Василия Жарко, зачастую это никого не смущает. В вузах не интересуются, кем выполнена работа, главное, что она есть.

"О каком качестве образования мы можем говорить? Считаю, что необходимо проверить эти интернет-сайты и законодательно дать им оценку, имеют они право на жизнь или нет", - поручил вице-премьер. Учеба в вузе - это упорный и напряженный труд, а не времяпрепровождение с предоставлением готовых дипломных и курсовых работ, резюмировал Василий Жарко.