Международный союз биатлонистов выпустил пресс-релиз , в котором сообщил о том, что допинг-пробы, взятые у биатлонистов сборной Казахстана на старте чемпионата мира в Хохфильцене сразу после полицейского обыска, оказались отрицательными на наличие в них запреженных веществ.

Напомним, что 8 февраля в расположении сборной Казахстана уголовная полиция Австрии провела обыск . Основанием для этого стали подозрения в возможном нарушении антидопинговых правил.

IBU поручил Австрийскому антидопинговому агентству произвести анализ мочи и крови каждого спортсмена на наличие запрещенных веществ. Сегодня из аккредитованной WADA лаборатории в Зайберсдорфе пришло сообщение о том, что все результаты тестирования мочи, крови и сыворотки оказались отрицательными. Взятые пробы были исследованы на наличие всех запрещенных веществ из списка WADA, включая ЭПО и гормон роста человека.

Поэтому сейчас IBU не рассматривает вопрос о каких-либо дисциплинарных мерах в отношении биатлонистов сборной Казахстана.

Но поскольку расследование криминальной полиции Австрии продолжается, IBU оставляет за собой право на какие-либо дальнейшие дисциплинарные меры в будущем, если на то будут основания в после вердикта австрийского государственного прокурора.

Национальная федерация биатлона Казахстана сотрудничает с IBU, государственными органами власти, НАДА Австрии во время следствия.

Ранее отмечалось, что во время обыска в стане команды Кахахстана в Хохфильцене были обнаружены медицинские препараты, которые отправили на экспертизу. Сборная Казахстана заявила, что обладает всеми необходимыми документами на использование спортсменами команды препаратов, которые изъяла австрийская полиция.

Основанием для начала расследования стала обнаруженная 23 января коробка с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация врача казахстанской команды.

На прошедшей 10 февраля пресс-конференции председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Елсияр Канагатов сообщил, что сборную Казахстана по биатлону заподозрили в использовании допинга из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению.