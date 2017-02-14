В Минске прошел первый инспекционный визит представителей Международной федерации хоккея (ИИХФ) с целью изучения заявочной кампании Беларуси и Латвии на право совместного проведения чемпионата мира в 2021 году, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: www.minskarena.by

В белорусскую столицу прибыли члены оценочного комитета ИИХФ Игор Немечек (Словакия) и Петер Форсберг (Швеция). Они изучали гостиничнуюя инфраструктуру города, в том числе несколько новых отелей, предложенных организаторами для размещения участников и гостей мирового форума в 2021 году. Делегаты ИИХФ также «Минск-Арену», на которой, в случае успеха заявки Минска и Риги на конгрессе в мае этого года, пройдут матчи групповой стадии и плей-офф, включая полуфиналы и финал турнира.

Петер Форсберг, член оценочного комитета ИИХФ (Швеция):

— У меня сложилось очень хорошее впечатление об арене в Минске еще с 2014 года. Нет претензий к этому спорткомплексу ни как у представителя команды, ни как у представителя Международной федерации хоккея. Единственный нюанс, оставивший неприятный осадок в 2014 году — это то, что Швеция не смогла завоевать золото турнира.



Петер Форсберг. Фото: hockey.by

Преимущества арены в Беларуси перед ареной в Финляндии — компактное размещение всего необходимого для команд. Большое количество раздевалок, просторные тренажерные залы, непосредственная близость тренировочных катков и официальных гостиниц — все это говорит в пользу «Минск-Арены». Что же касается шансов вашей заявки на успех, то не хотелось бы вдаваться в цифры и проценты, но они, на мой взгляд, достаточно высоки, — считает Петер Форсберг.

Игор Немечек, член оценочного комитета ИИХФ (Словакия):

— Все хорошо помнят прекрасные условия, созданные в Минске во время проведения чемпионата мира в 2014 году. Нужно понимать и то, что к 2021-му году с момента открытия комплекса пройдет уже 11 лет. Но я уверен, что в случае необходимости организаторам не составит никакого труда произвести незначительную модернизацию арены для нового турнира.



Игор Немечек. Фото: hockey.by

В пользу совместной с Латвией заявки теперь говорит и то, что Рига проводила мировой форум в 2006 году, задолго до Финляндии, а временной фактор также учитывается членами конгресса ИИХФ при выборе в пользу той или иной заявки. Но сбрасывать финнов со счетов, конечно, не стоит: «Хартвалл-Арена» уже давно знакома всем любителям хоккея, к тому же ведется строительство новой арены в Тампере. Оценочному комитету предстоит досконально изучить инфраструктуру, предлагаемую в обеих заявках, чтобы вынести правильный вердикт, — сказал Игор Немечек.

Ярослав Завгородний, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

— Сегодня мы много времени уделили обсуждению стратегии совместной заявки. Обе арены — в Минске и Риге — хорошо знакомы Международной федерации хоккея, а вот механизмы взаимодействия наших стран по ряду организационных вопросов представляют для них интерес: например, как будет организовано передвижение между аренами для хоккеистов и болельщиков. Уже сейчас нами запланированы чартерные авиарейсы для перемещения команд между двумя столицами во время раунда плей-офф. Продуманы и другие меры, направленные на повышение уровня комфорта для всех гостей и участников турнира, — отметил Ярослав Завгородний.

16 февраля члены оценочного комитета Международной федерации хоккея отправятся в Ригу, где изучат арены, условия размещения команд и планы по развитию инфраструктуры к 2021 году. Далее в маршруте представителей ИИХФ значатся Хельсинки и Тампере (Финляндия), также претендующие на право проведения 85-го чемпионата мира по хоккею с шайбой.

О том, что Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею , стало известно 19 января.

Официальная презентация заявок Беларусью и Латвией, а также Финляндией перед оценочным комитетом ИИХФ в Цюрихе намечена на 6 марта 2017 года.