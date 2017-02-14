В отеле «Пекин» 15 февраля прошел карьерный форум БГУ с мастер-классами о правильном составлении резюме, спикером из «Сколково» и быстрыми собеседованиями с потенциальными работодателями. FINANCE.TUT.BY сходил на мероприятие и узнал, чем оно отличается от Дня карьеры, который проводили раньше. Мы также расспросили кадровых работников о типичных ошибках молодых людей на собеседовании.





В этом году «Карьерный форум» отличается от Дня карьеры БГУ как форматом, так и местом проведения. Если раньше компании рассказывали о себе и выставляли свои стенды в холле главного корпуса университета, то в этот раз форум прошел в отеле «Пекин» с полезными мастер-классами и выступлением спикера из Московской школы управления «Сколково». На форуме провели и ярмарку вакансий, где студенты скорее знакомятся с представителями крупных компаний и могут получить стажировку. Кроме лекций студенты участвовали в решении реальных кейсов и могли пройти пробные трехминутные собеседования.

«Чтобы шли и работали хоть бесплатно и за еду»

Одним из таких практических мероприятий был тест-драйв реальных собеседований. Поучаствовать в нем решило около 100 студентов со всей страны. Ребята пришли с разными целями и вопросами: от «стоит ли работать официантом, чтобы открыть свое заведение» до «на какую должность я могу претендовать в IT-компании». Менеджеры по персоналу 14 разных организаций выслушали студентов, попросили их представить себя, объяснить выбор вуза и специальности и показать свое резюме. После этого им пообещали в скором времени выслать рекомендации и рассказали, что почитать из профессиональной литературы и как лучше готовиться к собеседованию.





Пообщавшись с разными кадровыми менеджерами на форуме мы составили список советов для студентов.

— Не врите на собеседовании. Если не знаете ответ — так и скажите. — Если не поняли вопрос — переспросите или объясните своими словами. — На собеседовании нет правильных ответов — это лишь оценка вашего мышления и способа взаимодействия с людьми. — Вы должны уметь продавать продукт и выявлять потребность в услуге. — Вы должны понимать, хотите ли на самом деле работать в коллективе, который выбрали. Приходите работать в компанию мечты — именно из таких студентов вырастают высококлассные специалисты. — Будьте настойчивыми и с умеренной долей наглости, добивайтесь ответа от работодателя. — Ищите профессиональные сообщества перед собеседованием, чтобы понимать, как решать реальные задачи компаний. — Научитесь самопрезентации, умейте продавать себя. — Не отказывайтесь от бесплатных стажировок и начинайте практиковаться со 2−3 курсов. — Перед тем, как прийти на собеседование, просмотрите сайт компании и ознакомьтесь с ее деятельностью детально. — Объясните, что вы действительно можете делать и почему вам интересна именно эта сфера.

Одной из популярных была IT-компания ITS Partner. HR Оксана Белова говорит, что студенты теперь достаточно скромные и никто не запрашивает зарплату сразу в 1000 долларов.

— Здесь все достаточно адекватно оценивают свои силы и понимают, чтобы быть ценным специалистом, нужно иметь определенный опыт.





А вот HR агентства интернет-маркетинга Webcom Media Анастасия Тарасова говорит, что чересчур амбициозных студентов не стала бы даже рассматривать и посоветовала набираться опыта с первых курсов.

— Я хотела сказать, чтобы ребята не тупили и не прожигали свою жизнь в клубах, барах и на домашних тусовках. Чтобы шли и работали хоть бесплатно и за еду, пробовали заявить о себе. Рынок бизнеса очень жесткий и беспринципный, поэтому надо учиться продавать себя.

Анастасия говорит, что 4 резюме из 7−8 которые ей оставили сегодня, уйдут на рассмотрение руководителю и ребят позовут стажироваться.

Студенты же уходят с рекомендациями и записывают какие-то советы на ходу в блокнот. Во время опроса отмечают, что на свои вопросы ответы получили и понимают, что идут в правильном направлении при поиске работы. «Сразу чувствуешь, тут все по-взрослому», — говорят многие из них.

«Никто не будет покупать кота в мешке — все хотят видеть на что способен специалист»

На остальных площадках заинтересованных студентов тоже достаточно. Залы с мастер-классами заполнены. Кстати, обязательного посещения не требовалось. Студенты сами подавали заявки на регистрацию и писали мотивационные письма, объясняя, почему и с каким вопросом они хотят посетить мероприятие. Зарегистрировавшихся было 1200 человек. По словам начальника управления кадров БГУ Натальи Непевной, после закрытия регистрации студенты продолжали звонить и просили прийти на форум.





Интересуемся у нее, почему среди компаний, которые выставляют свои стенды на форуме так много IT-компаний, банков и так мало, например, строительных организаций.

— Представленные компании задумываются над своим будущим и понимают, что люди, которые работают в организации — это не ресурс, а капитал. У нас на рынке IT-компании наиболее перспективны и они работают с молодежью, они понимают значимость таких мероприятий. И отзываются в первую очередь.

Приглашения об участии БГУ отправляет практически всем организациям страны: как частным, так и государственным.

— Кому-то это еще неинтересно, а кто-то, может, еще не дорос до понимания значимости такого мероприятия, — дополняет начальник управления кадров БГУ.

К слову, форматом мероприятия студентам дают понять, что это все же не ярмарка вакансий. Непевная говорит, что форум направлен на приобретение навыков в поиске работы или для того, чтобы студенты нашли место для прохождения стажировок и практик.

— Сейчас не то время, когда тебя просто с дипломом возьмут на работу. Если ты хочешь работать, ты должен задуматься о карьере на 2, 3, 4 курсе и целенаправленно к этому идти. Никто сегодня не будет покупать кота в мешке — все хотят видеть на что способен специалист.





Непевная говорит, что результат такие мероприятия дают через 2−3 года. По отзывам посещавших форум студентов, их активнее берут на стажировку, а потом и на работу.

В этом же году мероприятие в таком масштабе удалось провести и потому, что его профинансировали спонсоры.

— Фактически это взносы компаний, которые у нас представляются участниками. Но эти взносы рассчитаны из стоимости аренды отеля и кофе-паузы, потому что университет эти затраты взять на себя не может.