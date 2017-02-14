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"Чтобы шли и работали хоть бесплатно". Как в "Пекине" студентов учили проходить собеседования
В отеле «Пекин» 15 февраля прошел карьерный форум БГУ с мастер-классами о правильном составлении резюме, спикером из «Сколково» и быстрыми собеседованиями с потенциальными работодателями. FINANCE.TUT.BY сходил на мероприятие и узнал, чем оно отличается от Дня карьеры, который проводили раньше. Мы также расспросили кадровых работников о типичных ошибках молодых людей на собеседовании.
В этом году «Карьерный форум» отличается от Дня карьеры БГУ как форматом, так и местом проведения. Если раньше компании рассказывали о себе и выставляли свои стенды в холле главного корпуса университета, то в этот раз форум прошел в отеле «Пекин» с полезными мастер-классами и выступлением спикера из Московской школы управления «Сколково». На форуме провели и ярмарку вакансий, где студенты скорее знакомятся с представителями крупных компаний и могут получить стажировку. Кроме лекций студенты участвовали в решении реальных кейсов и могли пройти пробные трехминутные собеседования.
«Чтобы шли и работали хоть бесплатно и за еду»
Одним из таких практических мероприятий был тест-драйв реальных собеседований. Поучаствовать в нем решило около 100 студентов со всей страны. Ребята пришли с разными целями и вопросами: от «стоит ли работать официантом, чтобы открыть свое заведение» до «на какую должность я могу претендовать в IT-компании». Менеджеры по персоналу 14 разных организаций выслушали студентов, попросили их представить себя, объяснить выбор вуза и специальности и показать свое резюме. После этого им пообещали в скором времени выслать рекомендации и рассказали, что почитать из профессиональной литературы и как лучше готовиться к собеседованию.
Пообщавшись с разными кадровыми менеджерами на форуме мы составили список советов для студентов.
Одной из популярных была IT-компания ITS Partner. HR Оксана Белова говорит, что студенты теперь достаточно скромные и никто не запрашивает зарплату сразу в 1000 долларов.
— Здесь все достаточно адекватно оценивают свои силы и понимают, чтобы быть ценным специалистом, нужно иметь определенный опыт.
А вот HR агентства интернет-маркетинга Webcom Media Анастасия Тарасова говорит, что чересчур амбициозных студентов не стала бы даже рассматривать и посоветовала набираться опыта с первых курсов.
— Я хотела сказать, чтобы ребята не тупили и не прожигали свою жизнь в клубах, барах и на домашних тусовках. Чтобы шли и работали хоть бесплатно и за еду, пробовали заявить о себе. Рынок бизнеса очень жесткий и беспринципный, поэтому надо учиться продавать себя.
Анастасия говорит, что 4 резюме из 7−8 которые ей оставили сегодня, уйдут на рассмотрение руководителю и ребят позовут стажироваться.
Студенты же уходят с рекомендациями и записывают какие-то советы на ходу в блокнот. Во время опроса отмечают, что на свои вопросы ответы получили и понимают, что идут в правильном направлении при поиске работы. «Сразу чувствуешь, тут все по-взрослому», — говорят многие из них.
«Никто не будет покупать кота в мешке — все хотят видеть на что способен специалист»
На остальных площадках заинтересованных студентов тоже достаточно. Залы с мастер-классами заполнены. Кстати, обязательного посещения не требовалось. Студенты сами подавали заявки на регистрацию и писали мотивационные письма, объясняя, почему и с каким вопросом они хотят посетить мероприятие. Зарегистрировавшихся было 1200 человек. По словам начальника управления кадров БГУ Натальи Непевной, после закрытия регистрации студенты продолжали звонить и просили прийти на форум.
Интересуемся у нее, почему среди компаний, которые выставляют свои стенды на форуме так много IT-компаний, банков и так мало, например, строительных организаций.
— Представленные компании задумываются над своим будущим и понимают, что люди, которые работают в организации — это не ресурс, а капитал. У нас на рынке IT-компании наиболее перспективны и они работают с молодежью, они понимают значимость таких мероприятий. И отзываются в первую очередь.
Приглашения об участии БГУ отправляет практически всем организациям страны: как частным, так и государственным.
— Кому-то это еще неинтересно, а кто-то, может, еще не дорос до понимания значимости такого мероприятия, — дополняет начальник управления кадров БГУ.
К слову, форматом мероприятия студентам дают понять, что это все же не ярмарка вакансий. Непевная говорит, что форум направлен на приобретение навыков в поиске работы или для того, чтобы студенты нашли место для прохождения стажировок и практик.
— Сейчас не то время, когда тебя просто с дипломом возьмут на работу. Если ты хочешь работать, ты должен задуматься о карьере на 2, 3, 4 курсе и целенаправленно к этому идти. Никто сегодня не будет покупать кота в мешке — все хотят видеть на что способен специалист.
Непевная говорит, что результат такие мероприятия дают через 2−3 года. По отзывам посещавших форум студентов, их активнее берут на стажировку, а потом и на работу.
В этом же году мероприятие в таком масштабе удалось провести и потому, что его профинансировали спонсоры.
— Фактически это взносы компаний, которые у нас представляются участниками. Но эти взносы рассчитаны из стоимости аренды отеля и кофе-паузы, потому что университет эти затраты взять на себя не может.
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Мы также расспросили кадровых работников о типичных ошибках молодых людей на собеседовании.
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