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Жарко велел учителям воспитывать родителей учеников при помощи милиции

15.02.2017 21:19 — Разное | Ежедневник  
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Жарко велел учителям воспитывать родителей учеников при помощи милиции

Необходимо выработать механизм взаимодействия школы с другими госорганами для профилактики семейного неблагополучия, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на коллегии Министерства образования.

Василий Жарко затронул вопрос несвойственных функций учителей. "Вызывает удивление, когда школу обязывают принимать меры к родителям - неплательщикам коммунальных услуг. Мол, учитель должен знать, что в этой семье есть проблема, надо обследовать эту семью и принять меры. Если кто-то из родителей совершает проступок, какое-то правонарушение, школа должна провести обследование семьи и фактически заняться перевоспитанием этих родителей. А где правоохранительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних?", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

По его мнению, школа, учитель не должны подменять другие структуры, а участвовать в этой работе вместе с ними в рамках своих функциональных обязанностей. "Министерству образования вместе с заинтересованными надо выработать четкие, понятные принципы взаимодействия школы с другими госорганами в вопросах профилактики семейного неблагополучия, правонарушений, социального сиротства", - заявил Василий Жарко.

 
 
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Необходимо выработать механизм взаимодействия школы с другими госорганами для профилактики семейного неблагополучия, заявил заместитель премьер-министра...

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