Есть что-то символичное в том, что в свой день рождения он будет работать. Яромир Ягр прилетел в Сан-Хосе, где 15 февраля сыграет с «Шаркс». Люди с бородами, напоминающие о закате Льва Толстого в Ясной Поляне — против человека, которому исполняется 45.



Яромир Ягр. Фото: nhl.com/ru

Так с Ягром всегда. Вы ведь помните, когда «Питтсбург» затеял вечеринку по случаю 25-летней годовщины завоевания Кубка Стэнли, то на нее явились многие — кроме Яромира, потому что у него опять был официальный матч.

Он похож на муху, застывшую в янтаре. На вечный двигатель, который однажды запустили, и тот все крутится-крутится. На инопланетянина из фильма «Притяжение», у которого есть костюм из неизвестного сплава, и он может обгонять летящие на скорости броневики.

Мы даже не будем напоминать, что в свой день рождения Яромир Ягр может набрать 1900-е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего один шаг остался. Так сделай его, Ярдо! И ты получишь не один торт, а сразу два.

Лучшие моменты в карьере Яромира Ягра:

Видео: Referi TV

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…Причем ни один не съест. Помним, на кону первого «Матча звезд» КХЛ, который прошел на Красной площади, стоял как раз торт. И сборная Ягра его выиграла. Потом у Яромира спросили, попробовал ли он хотя бы кусочек. Великий чех хохотнул: «Вы что, я стану толстым!» И махнул в сторону раздевалки: пусть одноклубники едят.

И конечно, в свой день рождения Ягр не выпьет даже бокал шампанского. Он вообще не признает алкоголь. Когда игроки его бывшего клуба «Авангард» ходили вечерами в один из увеселительных клубов Омска, Яромир в шумной компании заказывал себе стакан с молоком. Представляете, так и было!

Между первым и вторым тостом, поднимая за Ягра молоко, мы сообщим вам вот какую цифирь.

45 лет — в истории НХЛ в этом возрасте играли только два человека: Крис Челиос и Джонни Бауэр. Первый набрал 12 очков, второй — ноль. У Ягра сейчас — 31 (10+21).

46 лет — Крис Челиос и Мо Робертс, был такой вратарь, который спустя 18 лет провел матч за «Чикаго» в сезоне 1951/52.

47 лет — только Крис Челиос. Семь матчей за «Атланту», ноль очков. Завершение карьеры великого могиканина.

48−49−50 лет — никто.

51 год — Горди Хоу провел 80 игр за «Хартфорд», в которых набрал 41 (15+26) очко. И поэтому тоже он считается величайшим хоккеистом.

Эту раскладку мы привели для того, чтобы вы понимали, в какие слои стратосферы поднялся Яромир Ягр на своем дирижабле. Он не просто бьет рекорды, чтобы стать вторым после Гретцки. Он еще делает то, что раньше не делал никто никогда.

Most Goals After 40th Birthday — NHL History

Gordie Howe 113

Jaromir Jagr 100

Teemu Selanne 78 — Bucci Mane (@Buccigross) 12 февраля 2017 г.

Кстати, только два человека в истории НХЛ забивали 100 голов в возрасте, когда им исполнилось 40 лет — Горди Хоу и Яромир Ягр.

И как тут забыть его фразу?

— Я планирую играть в хоккей до 60 лет, — сказал Ягр, даже не улыбнувшись. — Но возможно, выйду на лед и после этого. Хотя трудно предсказать, что со мной случится уже в следующем сезоне. Может, меня собьет машина? Посмотрим, как будет вести себя организм. А устать от хоккея можно, если ты только перестанешь усердно тренироваться.

Вчера Яромир хорошо пошутил, когда корреспондент Sun-Sentinel задал ему вопрос: мол, есть много ярких примеров — например, 39-летний квотербек «Пэтриотс» Том Брэди завоевал свой пятый титул Супербоула. А еще 35-летний Роджер Федерер и 36-летняя Серена Уильямс, победившие на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Такие примеры вас вдохновляют?

— Это они должны вдохновляться мной, мне же 45, — сказал Ягр. — Но вообще когда люди талантливы и мастеровиты, да при этом решают пахать изо всех сил, как никто другой — такие спортсмены могут играть вечно. Но с одним условием — ты не должен давать себе ни дня отдыха. Если дашь один, то очень быстро проиграешь.

В инстаграме Ярдо объяснил, почему не думает заканчивать даже в 45 лет.

— Я не из тех людей, которые будут заставлять других что-то делать. Я не буду говорить, что правильно или нет. И я понимаю, что у всех есть куча забот, работа и так мало времени, чтобы заняться спортом или просто сделать какое-то упражнение. Я все понимаю!

Почему я это пишу? Потому что испытал это на собственной коже. Даже я, профессиональный спортсмен, когда ничего не делаю и не работаю над собой, то у меня в коленях появляются боли. Ноги становятся слабыми, ломит спину, ноют суставы сильнее, чем обычно.

А как насчет тебя? Тоже что-то болит? Если нет, то увидимся позже — тебе повезло. Если да, то давай тренироваться вместе. Лично мне нужен спорт для того, чтобы получить еще 25 лет эффективной жизни. Мы можем делать упражнения где угодно. Ваш личный тренер Ярик Ягр.

Он забыл добавить «Целую. Люблю». Но эти слова сегодня скажем мы с вами.

С днем рождения, Яромир!