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Ягру исполняется 45 лет. В свой день рождения он постарается набрать 1900-е очко в НХЛ

15.02.2017 22:56 — Разное | Tut.by  
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За 100 лет существования НХЛ на лед выходили тысячи игроков, но не будет преувеличением сказать, что таких, как Ягр, больше не было.


Фото: nhl.com/ru

В среду Ягру исполнилось 45 лет. Но в возрасте, в котором обычно игроки такого калибра наслаждаются пенсией и включением в Зал хоккейной славы, Ягр проведет день рождения, пытаясь помочь «Флориде Пэнтерз» обыграть «Сан-Хосе Шаркс» (16 февраля, 6.30 по минскому времени). Гол или передача станут вишенкой на его праздничном торте, поскольку это позволит ему стать вторым хоккеистом в истории лиги с 1900 очками.

В НХЛ Ягр появился в 1990 году, когда его в 18-летнем возрасте под пятым номером драфта выбрал «Питтсбург Пингвинз». Сразу после падения Железного занавеса он смог приехать в Северную Америку, так что у него не было необходимости бежать из Чехии.

Он появился в «Питтсбурге» очень вовремя, в 1991 и 1992 годах выиграв Кубок Стэнли. Ягр играл важную роль в тех командах, но в настоящую звезду превратился в середине 1990-х. В сезоне 1994/95 он выиграл «Арт Росс Трофи», в следующие два года занял второе и пятое места в гонке бомбардиров, а в период 1998—2001 годов выиграл приз четыре раза подряд. Его 127 очков в чемпионате 1998/99 являются лучшим результатом за последние 20 лет.

Последний «Арт Росс» Ягр выиграл с «Пингвинз» в сезоне 2000/01, когда набрал 121 очко. Но 11 июля 2001 года его обменяли в «Вашингтон Кэпиталз», после чего он не проводил более четырех сезонов в одной команде. Всего в НХЛ Ягр выступал за восемь команд, а три сезона провел в составе омского «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге.

23 декабря 2016 года Ягр набрал 1888-е очко в карьере, сделав передачу в матче против «Бостон Брюинз», благодаря чему обошел Марка Мессье и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (2857).

Перерыв на «Матч звезд» Ягр предпочел бы провести дома, готовясь к оставшимся 32 матчам «Флориды» в регулярном сезоне, но ему пришлось приехать в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в мероприятиях по оглашению списка 100 величайших игроков в истории, в число которых он вошел.

«Без сомнений, это особенное событие, — сказал Ягр. — Если не знать историю хоккея, то стать по-настоящему хорошим игроком нельзя. Надо уважать людей, которые играли в хоккей до нас. Они сделали игру лучше и были прекрасными примерами для подражания».

По завершении сезона Ягр станет четвертым среди самых возрастных игроков в истории НХЛ, уступая только нападающему Горди Хоу (52 года, 11 дней), защитнику Крису Челиосу (48 лет, 71 день) и вратарю Морису Робертсу (45 лет, 345 дней). Ягр говорил, что хотел бы выступать до 50 лет, и хоть он уже и не играет столь результативно, как 20 лет назад, его показателей по-прежнему достаточно, чтобы попадать в первые два звена команды НХЛ.

 
 
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За 100 лет существования НХЛ на лед выходили тысячи игроков, но не будет преувеличением сказать, что таких, как Ягр, больше не было.

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