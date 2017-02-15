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Журналист "Прессбола" съест газету после одного из ближайших матчей минского "Динамо"
Год назад журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков пообещал, что съест газету, если минское «Динамо» выйдет в плей-офф. Как известно, «зубры» не только
В столичном клубе вспомнили про обещание журналиста и накануне предыдущей
Впрочем, Вячеслав Федоренков пообещал выполнить обещание и съесть бумажный вариант своего издания. «Очень вкусно, но нечестно», — заявил Федоренков, оценив качество кондитерского изделия.
Позже на форуме «Прессбола» Вячеслав проанонсировал исполнение своего обещания, заодно ответив тем, кто обвинил его в том, что он не держит слово.
— Для тех, кто в тяжелом танке, поясню: торт — это был сюрприз от «Динамо». Хорошо, кстати, придуманный и исполненный — респект. И всему пресс-центру потом понравилось чамкать под кофе в перерывах. Но я к этому никак не причастен, кроме информационного повода для проявления кондитерского креатива.
А газету счамкаю бумажную, как и обещал. Буквально пять минут назад нашел тот номер. Скорее всего — завтра после прессухи (16 февраля по окончании пресс-конференции после матча «Динамо Мн» — «Нефтехимик». — SPORT.TUT.BY). На крайняк — в субботу тогда же (18 февраля по завершении пресс-конференции после игры «Динамо» Мн — «Ак Барс». — SPORT.TUT.BY). Прилюдно. Думаю, будет задокументировано коллегами, в том числе средствами объективного контроля. Во избежание инсинуаций — не всухомятку, естественно. Я не самоубийца. Скорее всего, как это в свое время сделал канадский коллега, — с супом, —
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Год назад журналист "Прессбола" Вячеслав Федоренков пообещал, что съест газету, если минское "Динамо" выйдет в плей-офф.
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