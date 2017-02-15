Налог за «тунеядство» заплатили 15 тысяч человек, которые перечислили на финансирование государственных расходов 4,2 млн рублей.

Такую информацию сообщила заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Галина Гуринович, передает БЕЛТА .

Гуринович сообщила о том, что ближе к сроку уплаты налога «тунеядцы» стали активнее.

По ее словам, 935 минчан обратились за отменой налога в отношении них на основании трудной жизненной ситуации. Пока было вынесено 99 решений по этим заявлениям, из них положительных – только 17.

Напомним, декрет руководителя государства № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в апреле 2015 года. Налог должен быть заплачен не позднее 20 февраля. Александр Лукашенко 12 января подписал Декрет №1, предусматривающий внесение изменений в Декрет №3, уточняющий, кто не будет платить вышеупомянутый налог.

Отметим, что в минскую налоговую обратились 18 тысяч человек, предоставив объяснения о том, что они не являются «тунеядцами», и решения об их делах будут выноситься в индивидуальном порядке.

Недавно налоговые органы разослали сообщения 470 тысячам тунеядцев .

Ранее сообщалось, что белорусская оппозиция решила провести 17 февраля акцию протеста, которую назвали «Марш рассерженных беларусов». Она пройдет на Октябрьской площади в 18 часов. Организатором акции стал Белорусский национальный конгресс. Другая акция оппозиции пройдет уже после того, как граждане, которых приписали к тунеядцам, должны будут заплатить государству деньги. ОГП намеревается провести свой марш протеста 20 марта в День Конституции.