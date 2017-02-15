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Налог на "тунеядство" заплатили 15 тысяч минчан

15.02.2017 17:48 — Разное | БДГ  
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Налог за «тунеядство» заплатили 15 тысяч человек, которые перечислили на финансирование государственных расходов 4,2 млн рублей.

Такую информацию сообщила заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Галина Гуринович, передает БЕЛТА.

Гуринович сообщила о том, что ближе к сроку уплаты налога «тунеядцы» стали активнее.

По ее словам, 935 минчан обратились за отменой налога в отношении них на основании трудной жизненной ситуации. Пока было вынесено 99 решений по этим заявлениям, из них положительных – только 17.

Напомним, декрет руководителя государства № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в апреле 2015 года. Налог должен быть заплачен не позднее 20 февраля. Александр Лукашенко 12 января  подписал Декрет №1, предусматривающий внесение изменений в Декрет №3, уточняющий, кто не будет платить вышеупомянутый налог.

Отметим, что в минскую налоговую обратились 18 тысяч человек, предоставив объяснения о том, что они не являются «тунеядцами»,  и решения об их делах будут выноситься в индивидуальном порядке.

Недавно налоговые органы разослали сообщения 470 тысячам тунеядцев.

Ранее сообщалось, что белорусская оппозиция решила провести 17 февраля акцию протеста, которую назвали «Марш рассерженных беларусов». Она пройдет на Октябрьской площади в 18 часов. Организатором акции стал Белорусский национальный конгресс. Другая акция оппозиции пройдет уже после того, как граждане, которых приписали к тунеядцам, должны будут заплатить государству деньги. ОГП намеревается провести свой марш протеста 20 марта в День Конституции. 

Еще одной новостью стало проведенное 14 февраля предварительное заседание по иску местного жителя Александра Семенова, признанного государством «тунеядцем», к налоговой инспекции.

 
Теги: Новости
 
 
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Налог за «тунеядство» заплатили 15 тысяч человек, которые перечислили на финансирование государственных расходов 4,2 млн рублей.

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