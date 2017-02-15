МИНСК, 15 фев — Sputnik. Минская Госавтоинспекция объявила о проведении с 16 по 24 февраля специального комплекса мероприятий "Пешеход", сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



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В минувшем году в столице произошло 255 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 21 человек погиб, из них — десять по вине водителей транспортных средств. По информации ГАИ, среди основных причин аварий нарушение водителями транспортных средств правил проезда пешеходных переходов, переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора, а также не использование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов.

"В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения вероятности наступления тяжких последствий в ДТП с участием транспортных средств и пешеходов, привития участникам дорожного движения правил безопасного движения на дороге в период с 16 по 24 февраля 2017 года Госавтоинспекция Минска проведет комплексное мероприятие по профилактике нарушений ПДД со стороны пешеходов, а также предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории участников дорожного движения под названием "Пешеход", — рассказали в ГАИ.

Собеседники агентства отметили, что особое внимание Госавтоинспекция уделит аварийно-опасным участкам улично-дорожной сети и местам массового скопления людей. "В учебных заведениях и на предприятиях инспекторы ГАИ проведут беседы по пресечению и предупреждению нарушений ПДД пешеходами", — добавили в ГАИ.