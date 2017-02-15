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Конфликт в Донбассе: все вооружение должно быть отведено до 20 февраля

15.02.2017 20:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Все вооружение в Донбассе, запрещенное Минскими соглашениями, должно быть отведено до 20 февраля, заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Мартин Сайдик.

Очередной раунд переговоров состоялся в Минске в среду. Традиционно перед заседанием контактной группы встретились ее тематические подгруппы.

"Благодаря сегодняшнему труду господина Апакана (Эртугрул Апакан — глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине — Sputnik) было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля", — сказал Сайдик.    

Он также отметил, что интенсивность обстрелов в Донбассе за минувшие две недели снизилась. "В прошлый раз мы пришли к очень важному решению… которое способствовало снижению напряженности, уменьшению объемов военных действий и возврату к более мирной жизни гражданского населения", — уточнил Сайдик.

По его словам, в следующий раз переговорщики соберутся весной. "Следующее заседание (контактной группы — Sputnik) состоится 1 марта", — сказал Сайдик. 

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей. 

 
Теги: Минск
 
 
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