﻿ "Реал" и "Бавария" одержали уверенные победы в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Реал" и "Бавария" одержали уверенные победы в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов

16.02.2017 00:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» начали выступление в плей-офф футбольной Лиги чемпионов с уверенных побед в первых матчах 1/8 финала.


Reuters

«Реал» первым пропустил от «Наполи», но на гол Лоренцо Инсинье ответил точными ударами Карима Бенземы, Тони Крооса и Каземиро — 3:1.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Модрич, Каземиро, Кроос, Хамес (Васкес, 76), Роналду, Бензема (Мората, 82).

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Мертенс, Зелиньски (Аллан, 75), Кальехон, Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Диавара.

«Бавария» со счетом 5:1 выиграла у лондонского «Арсенала». На гол Арьена Роббена канониры ответили мячом Алексиса Санчеса, но это лишь раззадорило хозяев. Во втором тайме Давида Оспины поразили Роберт Левандовски, Томас Мюллер и оформивший дубль Тьяго Алькантара.

«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Лам, Хаби Алонсо, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Дуглас Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86).

«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Гиббс, Бельерин, Косьельни (Габриэл, 49), Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 77), Ивоби (Уолкотт, 66), Озил, Санчес, Джака.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" начали выступление в плей-офф футбольной Лиги чемпионов с уверенных побед в первых матчах 1/8 финала.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Яромир Ягр. Секрет его вечной молодости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика