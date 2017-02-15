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Встречи с участием сирийской вооруженной оппозиции проходят в Астане.

Об этом сообщил в четверг, 16 февраля, ТАСС руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

По его словам, перед пленарным заседанием конференции по Сирии (запланирована на 15:00 по местному времени, 12:00 мск - прим. ТАСС) состоятся двусторонние консультации делегаций.

"Встречи уже начинаются, в том числе с участием вооруженной оппозиции", - сказал собеседник агентства.

Участники международной встречи по Сирии 15 февраля провели в Астане подготовительные консультации к открывающейся 16 февраля международной встрече по урегулированию конфликта в Сирии. В центре внимания - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве, запланированных на конец месяца. В столице Казахстана работают представители стран-гарантов перемирия - России, Ирана и Турции - представители Иордании, США и ООН, делегации официального Дамаска и вооруженной оппозиции.