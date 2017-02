Ануш Беглоян побывала в Минске дважды, она успела познакомиться с белорусами и составить свое мнение о том, что происходит в нашей стране в области национальной самоидентификации. Мы поговорили с ней о том, что нужно народу, чтобы ощутить себя единой нацией, почему о небольших странах так мало знают их большие соседи и какую роль играет культура в формировании политических и экономических альянсов.

Ануш Беглоян (Армения) имеет опыт более 13 лет работы в коммуникациях и PR. Исполнительный директор Public Communications Laboratory LLC, старший эксперт программы «Содружество мэров Востока» (CoM East) и эксперт программы Восточного партнерства «Культура и креативность» ( EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme ), преподаватель French University of Armenia. Сотрудничала в качестве эксперта и консультанта по коммуникациям и PR с проектами Совета Европы, работала директором по маркетингу и коммуникациям Фонда IDEA, являлась исполнительным директором и вице-президентом Армянской ассоциации по связям с общественностью, имеет степень MBA Американского университета Армении.