В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на apr@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



abcnews.go.com

— Моя мама и я долгое время (порядка 8 лет) ухаживали за маминой тетей. До этого мы тоже помогали ей — она жила одна, поэтому мы регулярно приезжали к ней в гости, привозили продукты, покупали лекарства. Но потом стало очевидно, что наша помощь нужна ей постоянно, мы перевезли ее к себе. Бабушка была в возрасте, в последнее время перед смертью — совсем слабенькой, поэтому на улицу почти не выходила — ей это было слишком тяжело; она с трудом ходила по квартире, и хотя она старалась как можно меньше нас беспокоить, мы, конечно, намучились и с горшками, и с докторами, и с лекарствами, и со всем остальным. Но несмотря на возраст, голова у бабушки была яснее, чем у многих молодых. До последнего дня она была при памяти, узнавала всех, кто приходил к нам в гости, расспрашивала их про общих знакомых, вспоминала свою жизнь, много рассказывала, и рассказывала интересно. Ее любили все соседки; когда она перестала выходить на лавочку, они стали приходить к нам в гости. Мы и не возражали — бабушке так было веселее.

Бабушка умерла чуть меньше года назад. В благодарность за нашу помощь она еще за несколько лет до смерти подарила свою квартиру моей маме.

На днях мы получили письмо, что маму вызывают в суд. Дело в том, что у ее тети был сын, который сильно злоупотреблял и умер уже достаточно давно по какой-то пьянке. У этого сына тоже был сын, т.е. внук маминой тети. Мы не видели его уже лет, наверное, пять, но по слухам он пошел по стопам своего отца. Все эти 5 лет он не общался с маминой тетей. Она по этому поводу очень переживала, но на ее звонки он никогда не отвечал, не звонил ей сам, в гости, понятно, не приходил. Пару раз он звонил моей маме, спрашивал, жива ли там еще бабка, и очень расстраивался, когда слышал, что все у нее в порядке. Когда бабушка умерла, мы с трудом, но дозвонились ему — рассказали, где и когда будем ее хоронить. На похороны он не пришел.

Вместе с повесткой в суд нам пришел его иск. Что он там нагородил — вам не передать. И что бабушка из ума выжила, и что это было всем понятно, кто с ней разговаривал, и что мы эту сделку провернули только потому, что она рехнулась, и что мы такие-сякие, а он сирота, и квартира эта его, бабушка клятвенно обещала эту квартиру ему оставить. Поэтому он требует, чтобы договор дарения отменили.

Разве это справедливо? Он бабушку свою 5 лет не видел и знать не хотел, ни как она себя чувствовала, ни в каком уме она была. А она про него постоянно спрашивала и ждала его. Как можно так говорить теперь про нее? И на похороны он не пошел по одной простой причине — он к нотариусу побежал, за наследством.

Что нам теперь делать? Он может забрать квартиру? Как отстоять свои права и бабушкину память?

Комментарий адвоката:

— Исходя из информации, изложенной в обращении, к вашей маме был предъявлен иск о признании недействительным договора дарения, который был заключен между ней и ее тетей в отношении спорной квартиры.

Следует знать: в соответствии с п. 1 ст.167 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК Республики Беларусь либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Насколько усматривается из обращения, в качестве основания для признания сделки недействительной истец указал ст. 177 ГК Республики Беларусь: совершение сделки лицом, не способным понимать значение своих действий и руководить им.

Справочно: согласно п. 1 ст.177 ГК Республики Беларусь, сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законодательством интересы нарушены в результате ее совершения.

Важно: согласно п. 3 ст.177 ГК Республики Беларусь, если сделка признана недействительной на основании ст. 177 ГК Республики Беларусь, соответственно применяются правила, предусмотренные ч.ч.2, 3 п. 1 ст.172 ГК Республики Беларусь.

Исходя из смысла ч.2 п. 1 ст.172 ГК Республики Беларусь, каждая из сторон сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость в деньгах.

Таким образом, если по итогам рассмотрения данного гражданского дела своим решением суд удовлетворит предъявленное к вашей маме исковое заявление и признает договор дарения недействительным, он также применит последствия недействительности данной сделки, и ваша мама утратит право собственности в отношении спорной квартиры.

Дополнительно необходимо отметить, что исходя из смысла ч.3 п. 1 ст.172 ГК Республики Беларусь, в случае признания сделки недействительной, в пользу гражданина, находящегося в момент совершения сделки в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть также взыскан понесенный им реальный ущерб при условии, что другая сторона сделки знала или должна была знать о состоянии данного гражданина.

Далее, отвечая на вопрос о том, каким образом вам отстоять свои права в сложившейся ситуации, необходимо отметить следующее.

В соответствии со ст. 251 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), ответчику принадлежит право на защиту против иска.

Полагаю, что в вашем случае наиболее эффективным средством защиты являются письменные возражения против иска, которые вы после получения и ознакомления с копией искового заявления вправе подать в суд (ч.1 ст. 252 ГПК Республики Беларусь).

Справочно: исходя из смысла ч.4 ст. 252 ГПК Республики Беларусь, ответчик вправе возражать против иска, ссылаясь на:

незаконность требований истца; необоснованность этих требований; отсутствие у истца права на обращение в суд либо наличие препятствий к возбуждению дела.

Исходя из информации, изложенной в обращении, в рассматриваемой ситуации основной упор в возражениях против иска следует делать на то, что предъявленные к вашей маме исковые требования являются необоснованными, не имеют ничего общего с фактическими обстоятельствами данного дела, реальным состоянием здоровья тети вашей мамы в момент заключения договора дарения и т.д. Зачастую при подготовке возражений против иска целесообразно последовательно разбивать каждый довод истца, который он приводит в обоснование своих исковых требований.

Следует обратить особое внимание, что согласно ч.1 ст. 179 ГПК Республики Беларусь, каждая сторона доказывает факты, на которые ссылается как на основание своих требований или возражений.

Поэтому те факты, которые ваша мама изложит в возражениях против иска, ей следует подтвердить с помощью относимых, допустимых, достоверных и достаточных доказательств.

Так, например, вашей маме, очевидно, следует акцентировать внимание на том, что в действительности в момент заключения договора дарения спорной квартиры ее тетя в полной мере осознавала значение своих действий и могла руководить ими. Прежде всего данную позицию следует аргументировать тем, что в рассматриваемый период времени даритель не страдала какими-либо заболеваниями и не принимала лекарственных средств, которые могли бы повлиять на состояние ее психического здоровья. В подтверждение данного довода вашей маме следует предоставить суду выписки из амбулаторной карты, а также иные имеющиеся у нее в распоряжении медицинские документы тети в спорный период времени.

Детальный и грамотный подход к составлению возражений против иска позволит последовательно и логично донести свою позицию до суда, убедить в необоснованности предъявленных истцом требований и необходимости отказа в их удовлетворении.

Вместе с составлением возражений против иска я рекомендую вашей маме продолжать собирать доказательства, подтверждающие ее позицию.

Так, например, в рассматриваемой ситуации значение для суда будут иметь показания свидетелей, которые контактировали с тетей вашей мамы в спорный период времени; показания врачей, у которых наблюдалась тетя, и т.д. Важно определиться с перечнем лиц, которые подтвердят, что тетя вашей мамы находилась в здравом уме, отдавала отчет своим действиям, понимала суть заключаемой ею сделки, рассказывала о своем намерении подарить квартиру вашей маме, обсуждала этот вопрос со знакомыми и проч.

Перечислить указанных лиц и их контактные данные, а также попросить суд вызвать их для участия в судебном заседании в качестве свидетелей также можно в возражениях против иска.

Помните, что в свою очередь истец также должен обосновать заявленные им требования с помощью соответствующих доказательств.

По итогам рассмотрения дела суд оценит все собранные доказательства и на их основании, по своему внутреннему убеждению примет окончательное решение по делу. Поэтому задача вашей мамы — собрать и предоставить суду максимум доказательств в обоснование своей позиции.

Важно: согласно п. 9 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 28 июня 2001 года № 7 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса при рассмотрении дел в суде первой инстанции», по ходатайству сторон или других юридически заинтересованных в исходе дела лиц судья вправе при подготовке дела к судебному разбирательству назначить экспертизу (медицинскую, психиатрическую, бухгалтерскую и т.д.), когда необходимость экспертного заключения вытекает из содержания требований истца, возражений ответчика, предмета доказывания и представленных доказательств.

Более того, согласно вышеуказанному п. 9 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь, во всех случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо выяснить психическое состояние лица в момент совершения им определенного действия, судьей независимо от заявленного ходатайства должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в частности, при рассмотрении дел о признании недействительными сделок по основанию совершения их гражданином, не способным понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК Республики Беларусь).

Мой личный совет: для того чтобы отстоять свои права в отношении спорной квартиры, а также опровергнуть не соответствующие действительности доводы истца о состоянии психического здоровья умершей, необходимо собрать доказательства, подтверждающие, что тетя в момент заключения договора дарения была психически здорова, полностью понимала значение своих действий и руководила ими. В частности, вашей маме следует предоставить суду медицинские документы, свидетельские показания и иные доказательства, подтверждающие ее позицию в данной части.

Следует помнить, что ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установленной силы; каждое доказательство оценивается с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности — также с точки зрения достаточности для разрешения дела. Итоговое решение принимается судом на основании всех исследованных в судебном заседании фактов, входящих в предмет доказывания по делу.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, возражения против иска, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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