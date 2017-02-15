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Большинство россиян воспринимает Беларусь как дружественное государство и партнера, однако против продажи ей энергоресурсов по цене ниже рыночной.

Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по темам отношения россиян к Беларуси, продажи ей российских нефти и газа и безвизового режима.

За равенство для всех

Согласно результатам исследования, имеющимся в распоряжении ТАСС, более половины российских граждан (56%) не считают необходимым предоставлять скидки на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны, обратного мнения придерживаются 38% россиян. Наибольшее число сторонников точки зрения о равных ценах для всех (64%) - респонденты от 45 до 59 лет, наименьшее (44%) - среди молодежи от 18 до 24 лет.



Что касается непосредственно поставок газа из России в Беларусь, то 60% респондентов высказываются против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной. Для сравнения в 2011 году таковых было лишь немногим меньше - 57%. Согласны на поставки по сниженным ценам около трети опрошенных (32% в 2011 году и 34% в нынешнем). "С учетом информации о долге белорусской стороны перед Газпромом (на начало января - около 340 млн долларов) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%", - указывается в релизе ВЦИОМ.

Чужие здесь не ходят?

Еще один из аспектов исследования касался пограничного режима между Россией и Беларусью и отмены Минском виз для граждан 80 стран, позволяющей им свободно въезжать на территорию РФ. В этих условиях, считают более трех четвертей наших сограждан (78%), РФ нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию "неизвестных людей, не получивших положенной российской визы".

Только 16% участников опроса, выбирая из трех возможных вариантов ответа (сохранить, отменить безвизовый режим и затруднились ответить), высказались за сохранение границы между Россией и Беларусью лишь в качестве формальности.

В то же время большинство наших соотечественников относятся к Беларуси положительно: 40% воспринимают ее как дружественное государство, 35% - как торгового и экономического партнера, еще 9% характеризуют как партнера стратегического. Лишь 4% считают Беларусь конкурентом, 3% - противником.

Разные поколения

По мнению руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, суть позиции, которую занимает большинство россиян по отношению к ближайшим соседям и партнерам, лучше всего отражает популярная поговорка "Дружба дружбой, а табачок - врозь". "Несмотря на поддержку интеграционных процессов в постсоветском пространстве в целом и с Белоруссией в частности, поступаться экономической выгодой собственного государства россияне более не намерены. Партнерство теперь не предполагает братской помощи, а предусматривает строгое отношение к паритетности сделок", - отмечает он.

Львов обращает внимание, что "за такую "строгость" выступают представители старшего поколения, заставшего расцвет "дружбы народов", тогда как молодежь, знакомая с ней лишь понаслышке, демонстрирует "широту натуры". "Произойдут ли со сменой поколений изменения на ценностном уровне в отношениях с братскими народами, покажет время и сценарии развития этих взаимоотношений", - констатирует социолог.

Как проводился опрос

Инициативный всероссийский опрос был проведен ВЦИОМ 8-9 февраля 2017 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.