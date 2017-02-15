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Опрос: россияне против скидок на газ для Беларуси
16.02.2017 09:15 — Разное | Ежедневник
ru.tsn.ua
Большинство россиян воспринимает Беларусь как дружественное государство и партнера, однако против продажи ей энергоресурсов по цене ниже рыночной.
Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по темам отношения россиян к Беларуси, продажи ей российских нефти и газа и безвизового режима.
За равенство для всех
Согласно результатам исследования, имеющимся в распоряжении
Чужие здесь не ходят?
Еще один из аспектов исследования касался пограничного режима между Россией и Беларусью и отмены Минском виз для граждан 80 стран, позволяющей им свободно въезжать на территорию РФ. В этих условиях, считают более трех четвертей наших сограждан (78%), РФ нужно ввести визовый режим с государством-соседом, чтобы не пускать на свою территорию "неизвестных людей, не получивших положенной российской визы".
Только 16% участников опроса, выбирая из трех возможных вариантов ответа (сохранить, отменить безвизовый режим и затруднились ответить), высказались за сохранение границы между Россией и Беларусью лишь в качестве формальности.
В то же время большинство наших соотечественников относятся к Беларуси положительно: 40% воспринимают ее как дружественное государство, 35% - как торгового и экономического партнера, еще 9% характеризуют как партнера стратегического. Лишь 4% считают Беларусь конкурентом, 3% - противником.
Разные поколения
По мнению руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, суть позиции, которую занимает большинство россиян по отношению к ближайшим соседям и партнерам, лучше всего отражает популярная поговорка "Дружба дружбой, а табачок - врозь". "Несмотря на поддержку интеграционных процессов в постсоветском пространстве в целом и с Белоруссией в частности, поступаться экономической выгодой собственного государства россияне более не намерены. Партнерство теперь не предполагает братской помощи, а предусматривает строгое отношение к паритетности сделок", - отмечает он.
Львов обращает внимание, что "за такую "строгость" выступают представители старшего поколения, заставшего расцвет "дружбы народов", тогда как молодежь, знакомая с ней лишь понаслышке, демонстрирует "широту натуры". "Произойдут ли со сменой поколений изменения на ценностном уровне в отношениях с братскими народами, покажет время и сценарии развития этих взаимоотношений", - констатирует социолог.
Как проводился опрос
Инициативный всероссийский опрос был проведен ВЦИОМ 8-9 февраля 2017 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
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Большинство россиян воспринимает Беларусь как дружественное государство и партнера, однако против продажи ей энергоресурсов по цене ниже рыночной.
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