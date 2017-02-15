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В Минске задержан активист «Другой России», пытавшийся сорвать брифинг по Донбассу

16.02.2017 09:02 — Разное | Ежедневник  
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В Минске задержан активист «Другой России», пытавшийся сорвать брифинг по ДонбассуМинске задержан активист «Другой России», пытавшийся сорвать брифинг по Донбассу">

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Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать в среду в Минске брифинг спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления внутренних дел Минского горисполкома.

Четверо молодых людей, которые представились членами не зарегистрированной в РФ партии "Другая Россия", выкрикивая лозунги о необходимости прекращения минских переговоров и разбрасывая листовки с соответствующим содержанием, вынудили спецпредставителя ОБСЕ Сайдика покинуть брифинг в "Президент-отеле" в Минске, где он планировал подвести итоги очередного раунда переговоров контактной группы по Украине. Позже пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик заявил, что в Минске расценивают данные действия как сознательную провокацию, "направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию минской переговорной площадки".

"По крайней мере, один из них сразу задержан, доставлен в Ленинское РУВД. Проводится проверка", — сообщила пресс-служба ГУВД в Twitter.

О других участниках провокации не сообщается, пишет РИА Новости. 

 
Теги: Минск
 
 
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Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать в среду в Минске брифинг спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам переговоров по урегулированию конфликта...

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