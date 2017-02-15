Американские ученые обнаружили ранее неизвестную и не публиковавшуюся рукопись Уинстона Черчилля, в которой британский премьер-министр рассуждает о существовании жизни за пределами Земли, пишет ТАСС. Обзор на статью политика в среду привел журнал Nature.





По сведениям издания, 11-страничное эссе, написанное еще в 1938 году, долгое время хранилось в запасниках музея Черчилля в американском городе Фултон (штат Миссури). В архив музея оно было передано из частной коллекции еще в 1980-х годах. Но только сейчас эссе смогло увидеть свет.

Черчилль с оптимизмом смотрел на шансы существования внеземной жизни. «Есть шансы, что есть планеты, условия на которых не исключают возможность существования жизни», — писал политик.

В статье отмечается современный образ мысли Черчилля, который отталкивался от нескольких базовых идей: необъятность вселенной, необходимость воды для зарождения жизни и понятие «обитаемой зоны».

Под последним подразумевается температурный фактор и необходимость наличия гравитации для формирования атмосферы. Развивая свою мысль, сэр Уинстон пришел к выводу, что в Солнечной системе зарождение жизни возможно лишь на Марсе и Венере.

«Однажды, даже в не очень отдаленное время, можно будет путешествовать не только к Луне, но и к Венере с Марсом», — писал он около 80 лет назад.