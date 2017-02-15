На днях совет клубов высшей лиги одобрил проект создания футбольного телевидения. Тарас Щирый встретился с директором департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимиром Бережковым и узнал, сколько денег потребуется для запуска нового канала, когда он начнет вещание, ждать ли конкурса комментаторов и почему сейчас не продвигается бренд «Белыя крылы».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Владимир Петрович, проект футбольного телевидения должны были принять еще в декабре, но одобрили лишь в феврале. Почему?

— На самом деле, утвердить его совет клубов мог еще в октябре. Но были сомнения, стоит ли нам вообще заниматься телевидением, наше это дело или не наше, сможем ли мы потом монетизировать проект. Было много сложных вопросов, и я, честно признаюсь, еще накануне недавнего заседания совета клубов не был уверен на сто процентов в том, что люди проголосуют. Ведь до этого исполком АБФФ, некоторые его члены, поставили вопрос под сомнение и истребовали бизнес-план. Концепция подверглась тщательному изучению, бизнес-план так же скрупулезно рассматривался руководством ассоциации и экспертами, банками, которые могут стать инвесторами. Но документы изучили, назначили совет клубов, куда мы вышли с проектом и регламентом. Дискутировали три с половиной часа, в итоге приняли все постатейно.

— Идея создания канала исходила от вас?

— Если я так скажу, это прозвучит не только нескромно, но и неточно. Все-таки мы работали над проектом в команде, да и федерация футбола уже раньше занималась футбольными трансляциями — с 2011 года. АБФФ тогда закупила специальное оборудование для интернет-трансляций и передала его командам высшей лиги. Клубы самостоятельно транслировали матчи в сети. Но это не был продукт общего потребления. Он не цеплял нецелевую аудиторию. По некоторой статистике, основанной на кликах, в среднем за туром чемпионата следили 30 тысяч неуникальных пользователей — болельщики, специалисты и букмекеры. Точка. О новой аудитории речь не шла. Что говорить, если даже такой футбольный авторитет, как Сергей Юрьевич Новиков сам публично в интервью признавался, что готов смотреть интернет-трансляции исключительно ради работы. Конечно, федерация своей цели достигала и достигает. Она удовлетворила потребности тех, кто хотел смотреть белорусский футбол в интернете. Но качество картинки было слабое. Да и та техника за четыре сезона изрядно поизносилась. Ее использовали под дождем, при низких температурах вне помещений, относились к ней ненадлежащим образом. Все-таки к казенному имуществу отношение немного другое. В этом году нам бы в любом случае пришлось менять эту аппаратуру, но в итоге было принято решение пойти на радикальный шаг, благодаря качеству картинки выйти на новую аудиторию, создать свой канал.

— Сергей Румас идею сразу поддержал?

— Не с ходу. Несколько минут и страниц ушло на убеждение. Но, серьезно, если бы не Сергей Николаевич, идея умерла бы в зародыше. Однако всю осень шли обсуждения, я делал новые варианты проектов, на них наползал вездесущий консервативный скепсис, пока в начале декабря Румас не позвал меня к себе в банковский офис. Он тогда твердо сказал: «Я в это верю, беру под личный контроль».

Честно говоря, мурашки пошли по коже. С одной стороны — такое доверие. С другой — огромный кусок работы. Целина. И сейчас тоже страшно. Мы делаем только первые шаги, а путь длинный и тернистый, объем работы просто огромнейший. Но глаза боятся, а руки делают. Не впервой.

Изначально у нас было несколько вариантов развития интернет-трансляций. Мы могли оставить все как есть, лишь заменив оборудование. А могли попробовать снимать футбол с двух камер: одна держит общий план, другая берет крупные и средние. Такой вариант мог бы улучшить качество картинки, разнообразить трансляцию, однако мы пошли на кардинальный шаг и решили вещать не только в сети, но и на телевидении.

— Почему вы вообще начали заниматься этим проектом?

— Я в федерации отвечаю за маркетинг — привлечение в наш футбол новых спонсоров и инвесторов. А основным источником доходов клубов и ассоциаций во всем мире, как известно, является продажа прав на трансляции, создание телепродукта, реклама. Поэтому мы изначально рассматривали футбольный канал как бизнес-проект, хорошую возможность привлечь качественным контентом новых спонсоров и рекламодателей. Стояла и стоит задача монетизировать белорусский футбол.

— Мне кажется, сейчас далеко не каждая компания готова вкладывать деньги в наш футбол.

— Да, заинтересовать спонсоров современным белорусским футболом очень сложно. Преград множество — это и советская ментальность, и унылая инфраструктура, и общая экономическая ситуация, и законодательство. Например, в мировых трендах доходности присутствует беттинг. Визуализируйте образы ведущих европейских лиг, команд, стадионов, звезд. Названия букмекерских компаний размещены на рекламных щитах, на игровой форме — просто повсюду. Но когда я предложил украинской компании «Пари-Матч» стать официальным партнером нашего чемпионата и уже оговорили серьезную сумму, выяснилось, что даже мизерных подвижек в жестких правилах размещения рекламы на белорусских стадионах ждать не приходится. На наших объектах физкультуры и спорта категорически запрещена реклама игорного бизнеса. Хотя, если хорошенько разобраться, букмекеры — это ведь не казино с одной стороны, а с другой, — именно они прежде всего заинтересованы в чистоте нашего спорта, в том, чтобы никто не манипулировал спортивными результатами и их конторы не терпели убытки. В итоге в «Пари-Матч» сказали: нет рекламы — нет денег.

Зарабатывать на трансляциях у нас проблематично. В дневном телеэфире букмекерам тоже не место — только после 22.00. Тем не менее, здесь есть хоть какая-то вариативность. Мы уже поставили перед собой несколько целей. Во-первых, хотим сделать канал привлекательным для рекламодателей, о чем я говорил, а во-вторых, будем стараться качественными трансляциями увеличивать футбольную аудиторию.

— Но есть и другие мнения. Например, первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян недавно публично заявил, что если мы уберем телевизионную кнопку и интернет-трансляции, посещаемость белорусского чемпионата возрастет.

— Возможно, Сергей Вагаршакович имел в виду активных болельщиков, которым футбол нужен как воздух. Но давайте обратим внимание на рекордные аудитории. Где они? На хоккейных матчах на «Минск-Арене». И из 14 тысяч человек фанаты составляют лишь незначительный процент от общего числа присутствующих на трибунах. А среди остальных болельщиков очень много тех, кто посещает далеко не все матчи «Динамо», немало единичных — чисто попробовать. На каждой игре совершенно точно появляются новые зрители. Почему так? Да, светло, тепло и ярко — хорошая арена, качественный спорт. Но ведь и по телевизору то же самое показывают в хорошем качестве, плюс диван, пиво. Однако новая аудитория именно по телевизору впервые наблюдает классную атмосферу на арене, радость, счастье, лакшери и хочет быть к этому причастной. Поэтому люди и приезжают на хоккей на электричках и автобусах из других городов.



Владимир Бережков и Сергей Сафарьян. Фото: Прессбол

В соседней Польше уровень футбольного чемпионата ничем не лучше белорусского, но игры показывают здорово. Из-за этого у футбольных матчей очень большая аудитория. Думаю, если у нас будет хороший проект, нам через определенное время тоже по силам достичь высоких показателей и по посещаемости, и по привлечению новой аудитории.

— Вы решили сотрудничать с ирландским каналом «Сетанта спорт». Неужели «Белтелерадиокомпания» не смогла бы помочь в организации канала, провести трансляции?

— Хороший вопрос. Я несколько раз встречался с руководством канала «Беларусь 5», мы обсуждали различные варианты сотрудничества. Но есть свои нюансы. Во-первых, хотелось бы, чтобы у нас была картинка, на которой можно было бы рассмотреть каждую травинку газона. «Беларусь 5» в HD пока не вещает. Кроме того, на этом канале много эфирного времени занимают трансляции важных с государственной точки зрения видов спорта, которые из сетки не выбросишь. Это и борьба, и теннис, и художественная гимнастика, и ночной хоккей… Поэтому показывать все восемь матчей тура канал даже в записи не сможет. Бывший директор «Беларуси 5» Саша Казюкевич в самом начале обсуждения темы так прямо и сказал: футболу нужно искать свою платформу. Его мнение потом поддержал и преемник Павел Булацкий.

Тогда мы вышли на украинскую компанию «Поверхность», которая владеет каналами «Спорт-1» и «Спорт-2». Я провел переговоры с руководителями компании, и они были согласны разместить у себя наш продукт, транслировать его на Беларусь. Но нас не устроило то, что офис находится в другой стране, и нам бы чисто физически было бы проблематично следить за контентом и рекламными потоками. Плюс слабое, практически нулевое, влияние на политику канала. С одной стороны соблазн прокатиться бесплатно, с другой — однажды скажут «слазь», и ты на исходной точке. Поэтому Сергей Румас принял более радикальное решение.

Что же касается «Белтелерадиокомпании», мы с нею, естественно, не конкуренты — слишком разные весовые категории. В плане футбола — партнеры. В этом сезоне, как и прежде, государственный канал будет транслировать два поединка высшей лиги. Мы в свою очередь предложим ему взять футбола столько, сколько способен в себя уместить.

— Чем же вас привлекла «Сетанта»?

— Это очень развивающаяся телекомпания. В Беларуси уже работают два канала «Сетанты», которые находятся в кабельном вещании многих операторов. Каналы транслируют единоборства, футбол, НХЛ, но для своего продвижения компания готова в разных странах запускать национальные проекты. Так, к примеру, было в Казахстане, где появился канал на местном языке. Мы встретились с Всеволодом Майоровым, руководителем представительства «Сетанты» в Беларуси, и очень быстро обо всем договорились. Никаких сложностей не возникло. Он ценит бизнес, адекватность позиций, дружбу. С Севой легко работать — он настоящий, не нарисованный. Если я практически ничем не рискую в этом проекте, то у Майорова риски достаточно высоки. Он вносит в разработку канала не только интеллектуальный труд, но и денежные активы. И не стоит забывать нашего третьего компаньона Александра Корниенко, директора компании Sport-TV. Он тоже полноправный член нашей команды .

— В чем суть вашего сотрудничества?

— Мы на год покупаем лицензию у ирландцев и таким образом получаем возможность заполнять один из двух каналов — «Сетанта Спорт+», — вещающих на Беларусь, своим продуктом. Чтобы иметь возможность замещать контент, транслировать белорусский футбол, он будет зарегистрирован как средство массовой информации. Учредителями выступят АБФФ и «Белсетанта», два процента активов будут у Sport-TV.

— Как вы собираетесь заполнять контентом канал?

— АБФФ составит календарь чемпионата Беларуси таким образом, чтобы матчи не накладывались один на другой и могли быть показаны в прямом эфире. Теперь у нас в чемпионате будут как правило четыре игровых дня. По три матча пройдут в субботу и воскресенье (начало матчей запланировано на 13.00, 16.00 и 18.00), по одному — в пятницу и понедельник (18.00). Кроме того, будем показывать обзоры игр, различные программы с участием экспертов, футболистов, созданные на базе АБФФ-ТВ.

В другое время канал будет транслировать уже продукт «Сетанты»: возможно, какой-то бокс, ММА и, конечно, футбол. Не исключаю, что будем показывать другие соревнования с участием белорусских команд. К примеру, гандбольную SEHA-лигу, чемпионат Беларуси по хоккею. А почему бы и нет? Я думаю, что болельщики «Гомеля» и «Металлурга» из Жлобина с радостью посмотрят гостевые матчи с участием своих команд. Я уже ознакомился с комментариями в интернете по поводу нашего сотрудничества с «Сетантой». Некоторые восприняли его негативно, полагая, что из-за белорусского футбола из эфира пропадут трансляции матчей европейских чемпионатов. Но так не будет. Канал коммерческий, и мы не станем рубить сук, на котором сидим. Из сетки вещания ничего не исчезнет. Сейчас на канале есть некоторые соревнования, которые идут в записи. Мы будем просто замещать своим продуктом то, что не транслируют в режиме LIVE. И постараемся избежать накладок.





— Вы будете привлекать к работе новых комментаторов?

— Да, нам бы не хотелось, чтобы одни и те же лица мелькали на разных телеканалах. Поэтому в марте проведем кастинг и определимся с теми, кто будет работать на матчах. Вполне возможно, что комментировать будут на белорусском языке. По крайней мере, знание белорусского — это одно из наших требований.

— Какой штат будет у канала?

— Около 15 человек. Большинство из них, к примеру, операторы, режиссеры, будут работать не на полную ставку, а по договору подряда. Их помощь нам потребуется лишь в игровые дни.

— Вы определились с теми, кто для вас будет снимать футбол?

— У нас уже есть несколько предложений от белорусских и российских подрядчиков, которые готовы снимать наш футбол восемью камерами в НD-формате. Сейчас обсуждаем варианты, думаем. Скорее всего, половину матчей будет снимать приглашенная компания, а оставшуюся часть — сами. Рассчитываем, что несколько трансляций будем получать от канала «Беларусь 5». В свою очередь мы готовы предоставить в распоряжение «Беларуси 5» на безвозмездной основе картинку любого матча, на котором не будет работать их бригада с камерами.

— К слову, в какую сумму обойдется хорошая видеокамера?

— Наверное, скажу страшную вещь, но сейчас можно арендовать любую технику и сэкономить на этом. Можно купить камеру в Минске за 5 тысяч долларов. Можно в Москве ту же самую за 4, в Японии за 3 тысячи. Можно взять в лизинг… Вариантов множество.

— Сколько составит годовой бюджет канала?

— Я буду говорить об общих инвестиционных затратах. Это примерно 250 тысяч долларов. Часть денег составит уставной фонд компании, который сформируют учредители. Надеемся, что какую-то сумму нам выделят наши партнеры, но больше половины суммы рассчитываем получить от кредита на развитие малого и среднего бизнеса.

— 250 тысяч — для вашего проекта это большая или маленькая сумма?

— Приличная. Нам дорога каждая копейка.

— Когда вы планируете получить прибыль от канала?

— В первый год работы мы не сможем окупить весь проект даже при огромном желании. Согласно бизнес-плану, полная самоокупаемость должна наступить к 2022 году. Это очень серьезный просчет, без волюнтаризма и всяких авантюр. Но я все-таки рассчитываю, что еще до этой даты у нас будут какие-то прорывные варианты. Понятно, что рынок рекламы в Беларуси просел, но надеюсь, сумеем найти крупные компании, которые станут спонсорами проекта. Уже есть несколько потенциальных инвесторов. Речь идет не только о зарубежных компаниях, но и о белорусских. Но для того, чтобы идти дальше, товар нужно показывать лицом. А на данный момент мы ничего сказать не можем. Нет юридических решений, не было собрания учредителей, не принято решение исполкома АБФФ.

— Владимир Петрович, вы говорите правильные вещи: новые комментаторы, красивая картинка, реклама… Но вы не думаете, что все может прогореть только из-за того, что у нас нет нормальных условий для трансляций? Я не думаю, что люди будут смотреть с умилением на еле «живые» стадионы.

— Не со всем согласен. Если красиво выставить рекламные щиты, не показывать, к примеру, в Солигорске стену и туалет, можно сделать качественный продукт, который заинтересует и зрителей, и рекламодателей.

Но есть другая проблема, с которой столкнулся на заседании совета клубов высшей лиги. Такое ощущение, что на наших стадионах в шкафах запрятаны скелеты советского прошлого. Даже притом, что все основные риски и расходы по проекту федерация и Майоров берут на себя, клубы не готовы подготовить условия для съемок. И даже притом, что «Белтелеком», будущий партнер АБФФ, готов проложить на стадионах современные волоконно-оптические линии связи. Высокоскоростной интернет покроет все стадионы. Чтобы перебросить снимки в редакцию, фотографу теперь не нужно будет бегать в пресс-центр. Если все получится, все можно будет сделать прямо из-за ворот. Созданием канала мы даем возможность клубам сэкономить. Теперь им не нужно будет платить за интернет, нанимать оператора, режиссера — за них все сделает АБФФ и партнеры.

А еще хорошая картинка — это привлечение новых спонсоров самого клуба. Мы всего лишь просим установить площадки для видеокамер, организовать комментаторские позиции… Но в ответ слышим советскую историю, что стадион принадлежит городу, а директор самодур, не видит для себя выгоды и так далее. Но это еще не все. Вы смотрите чемпионат Швеции по хоккею?

— Нет.

— А я обожаю эти соревнования. Картинка потрясающая. Во время трансляций здорово ощущается эффект присутствия на льду. Мини-микрофоны есть у судей, у тренера, и из-за этого ты все время слышишь разговоры. Если все удастся, то почему бы не обеспечить белорусских судей петличками. Болельщик сможет услышать для себя много нового.

— Круто.

— Но вот представьте себе, загвоздка. Я предложил в регламенте чемпионата прописать условие, что футболисты обязаны дать комментарий на 30−40 секунд основному вещателю в перерыве матча. И предложение вызвало негодование. Говорят, давать интервью в перерыве — это не на фарт, к тому же футболист не успеет вовремя вернуться в раздевалку. Спорю: в хоккее два перерыва, в каждом идут интервью — десять минут команда отдыхает, пять перед выходом на лед слушает тренера, а в Швеции их всех вместе слушают еще и телезрители. Тогда мне сказали, что футбол — это не хоккей. И как компромисс предложили брать для комментария запасного футболиста. Но кому он нужен? Все зрители хотят услышать игрока, который забил гол. В ином случае человек в перерыве просто переключит канал. В НХЛ кто-то дает флеш-интервью прямо во время матчей, а для наших футбольных «звезд» это почему-то остается проблемой. Но, думаю, мы додавим, возможность комментария все равно прописали в регламенте, а еще — возможность оператору определенное время присутствовать в раздевалках команд. Осталось только все принять на исполкоме федерации.

— Кто поддержал ваши идеи на совещании?

— Молчанием многие. Твердо и громко — директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков.

— А Денис Шунто?

— Денис Петрович молчал. Мне кажется, в той ситуации это была неплохая позиция. Будь я на его месте, возможно, тоже не лез бы в пекло дискуссии.

— Когда начнет работу новый канал?

— К 1 апреля вряд ли успеем. Нам предстоит сделать еще много работы. А вот к пятому или шестому туру, наверное, сумеем в полном объеме выйти в эфир.

— Канал будет платным?

— Чтобы смотреть футбол, нужно будет иметь лишь доступ к одному из кабельных операторов, показывающих «Сетанту Спорт +». Так что если у вас есть МТИС или ZALA, сможете смотреть наш канал (на данный момент канал «Сетанта Спорт +» входит в ZALA пакет «Спортивный», его стоимость составляет 1,57 рублей в месяц. Также нужно иметь подписку на один из базовых пакетов — стоимость варируется от 6,75 до 22,65 рублей в месяц — Tribuna.com).

— Но не каждый сможет посмотреть белфутбол в хорошем качестве. Далеко не у всех есть доступ к кабельному телевидению.

— Да, но ведь с чего-то нужно начинать. В любом случае мы постараемся отдать канал более широкому кругу операторов.

— Есть ли вероятность того, что проект может еще застопориться? Или у вас есть гарантии?

— Стопроцентную гарантию того, что все будет хорошо, может дать только Господь Бог. Но мы по земле ходим. Никаких гарантий дать никто не может. Многое даже не зависит от нас. Взять хотя бы процесс регистрации канала в Министерстве информации. Его же там будут рассматривать под лупой с разных позиций: и с административной, и с идеологической, и с финансовой. Возникнет уйма вопросов — конкуренции, преференции, фобии… И, возможно, уже на этой стадии у нас не получится сделать все так, как запланировали. Кроме того, есть вопросы, касающиеся финансирования, инфраструктуры. Однако есть общая уверенность в том, что все получится — руки делают.

— Работу вашего департамента недавно публично раскритиковал первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян. В чем причина?

— Как я понимаю, он хотел, чтобы мы в короткие сроки, без Гомеля и Могилева в высшей лиге, повысили среднюю посещаемость матчей чемпионата. Ожидания не оправдались. Весьма сожалею и готов за это нести ответственность.

— Что вам лично говорил Сергей Вагаршакович?

— Без комментариев.

— Тогда вы можете объяснить, почему заглох проект «Белыя крылы»? Уже давно ничего не слышно.

— Как бы это лучше сказать… Во-первых, он не заглох. Что толку стучать в пустое ведро? У нас в данный момент есть главный тренер, сборная? Да, брендеть — не мешки таскать, но мне кажется, в условиях столь очевидно нелетной погоды крылья можно скорее подрезать, нежели укрепить.

Во-вторых, бренд вызывает положительные эмоции далеко не у всех. Когда иду по Минску, на билбордах вижу «ажыну», на открывающих дверях в метро — пожарные извещатели, даже фото игроков отдельных футбольных клубов, а «Белым крылам» в рекламе почему-то место не нашлось.





Не стану рассказывать эту грустную историю с попыткой пробиться в офлайн. Напоролись на некие идеологические фокусы, подводные камни, а потому, полагаю, своим публичным откровением могу сделать «крылам» только хуже. Нас официально отфутболили убийственным вопросом: «А какую социальную проблему поднимают „Белыя крылы“?» Даже не знаю, что на это ответить. Видимо, в стране мало проблем и нам нужно было придумать еще одну. Как бы там ни было, «Белыя крылы» причислили к коммерческим проектам, и это одна из причин, по которой длится пауза.

Хотя на старте с «Белымі крыламі» все было очень хорошо. Изначально понимал, что спортивный результат основа всего. Незадолго до матча с Францией Александр Хацкевич пустил меня в раздевалку сборной, я рассказал ребятам о нашей концепции, об открытой тренировке, о том, как нужно общаться с прессой. В итоге сборная сыграла вничью, на стадионе царила потрясающая атмосфера и все всем были очень довольны. Но последние матчи с Болгарией и Люксембургом националка провела не очень. Сборную начали активно критиковать. Как мне кажется, на фоне этих результатов и общей негативной реакции проводить какие-то акции было бы странно.

А еще я человек командный, и когда ощущаешь, что не вся команда стремится к единой цели, нужно сделать перезагрузку, пересмотреть концепцию. Речь не о концепции «Белых крылаў» — с ними, уверен, все будет хорошо в итоге. Придет весна — взлетят.