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"Я сам(а)!": кто станет лучшим в проекте про похудение и выиграет приз на 1000 рублей? Голосуем!
LADY,
В нашем проекте — только реальные истории от реальных героев, которые добились потрясающих результатов в борьбе с лишним весом, не имея при этом возможности прибегнуть к помощи дорогостоящих специалистов и услуг.
Все опубликованные письма наших читателей вы можете найти здесь:
Сегодня мы представляем фотографии авторов историй (до и после похудения) на ваше голосование, которое продлится ровно неделю.
Что на кону?
Победитель, который будет определен в ходе онлайн-голосования на LADY, получит прекрасные, щедрые подарки от партнеров — сертификаты на 500 рублей от каждого.
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Невероятно мотивирующие истории… А какая из них заслуживает победы?
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