LADY, cалон спортивных тренажеров SST и магазин спортивного питания Fizcult представляют новый проект о самостоятельном похудении — «Я сама!».

В нашем проекте — только реальные истории от реальных героев, которые добились потрясающих результатов в борьбе с лишним весом, не имея при этом возможности прибегнуть к помощи дорогостоящих специалистов и услуг.

Все опубликованные письма наших читателей вы можете найти здесь:

Сегодня мы представляем фотографии авторов историй (до и после похудения) на ваше голосование, которое продлится ровно неделю.

Что на кону?

Победитель, который будет определен в ходе онлайн-голосования на LADY, получит прекрасные, щедрые подарки от партнеров — сертификаты на 500 рублей от каждого.

Сеть магазинов спортивного питания «Fizcult» — это широкий ассортимент сертифицированных товаров (более 30 брендов). Уникальный формат магазинов, не имеющий равных в странах СНГ. Свыше 55 спортивных клубов и фитнес-центров являются нашими клиентами. Что подарить сильному мужчине к празднику? Может перчатки для бокса, скамейку для пресса, турник, гантели или силовую станцию?.. В Салоне спортивных тренажеров SST.BY вы точно найдете достойный и здоровый подарок для вашей сильной половины!