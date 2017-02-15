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"Я сам(а)!": кто станет лучшим в проекте про похудение и выиграет приз на 1000 рублей? Голосуем!

16.02.2017 09:43 — Разное | Tut.by  
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LADY, cалон спортивных тренажеров SST и магазин спортивного питания Fizcult представляют новый проект о самостоятельном похудении — «Я сама!».

В нашем проекте — только реальные истории от реальных героев, которые добились потрясающих результатов в борьбе с лишним весом, не имея при этом возможности прибегнуть к помощи дорогостоящих специалистов и услуг.

Все опубликованные письма наших читателей вы можете найти здесь:

  1. «Я весила 80 кг при росте 160 см и считала себя красивой»: истории похудения наших читателей
  2. «Меня называли боровом, пока я не сбросил 45 кг»: истории похудения наших читателей
  3. «Знаете, как трудно худеть, когда люди рядом едят мясо с картошкой?»: истории похудения читателей
  4. «Из роддома я вышла с весом в центнер»: истории похудения наших читателей
  5. «В свои 26 лет я выглядела, как тетушка бегемотиха»: истории похудения наших читателей
  6. "Я любила есть жареную картошку и шоколадки перед сном": истории похудения наших читателей

Сегодня мы представляем фотографии авторов историй (до и после похудения) на ваше голосование, которое продлится ровно неделю.

Что на кону?

Победитель, который будет определен в ходе онлайн-голосования на LADY, получит прекрасные, щедрые подарки от партнеров — сертификаты на 500 рублей от каждого.

 Сеть магазинов спортивного питания «Fizcult» — это широкий ассортимент сертифицированных товаров (более 30 брендов). Уникальный формат магазинов, не имеющий равных в странах СНГ. Свыше 55 спортивных клубов и фитнес-центров являются нашими клиентами.

Что подарить сильному мужчине к празднику? Может перчатки для бокса, скамейку для пресса, турник, гантели или силовую станцию?.. В Салоне спортивных тренажеров SST.BY вы точно найдете достойный и здоровый подарок для вашей сильной половины!
 
 
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