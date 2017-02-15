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Аэросъемка. Непокорный поселок Северный, который уже шесть лет сопротивляется сносу

16.02.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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Поселок Северный, что в Заводском районе Минска, все чаще звучит в СМИ голосами своих жителей, которые никак не соглашаются на снос. Почти 70 лет здесь строят свои дома и хранят свои небольшие подворья жители почти двух тысяч домов. TUT.BY поднял камеру в небо, чтобы посмотреть на поселок в границах улиц Ангарской — Алтайской — пер. Болотникова — Герасименко — Нестерова с высоты.

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Теги: Минск
 
 
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TUT.BY поднял камеру в небо, чтобы посмотреть на поселок в границах улиц Ангарской - Алтайской - пер. Болотникова - Герасименко - Нестерова с высоты.

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