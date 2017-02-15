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Аэросъемка. Непокорный поселок Северный, который уже шесть лет сопротивляется сносу
Поселок
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TUT.BY поднял камеру в небо, чтобы посмотреть на поселок в границах улиц Ангарской - Алтайской - пер. Болотникова - Герасименко - Нестерова с высоты.
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