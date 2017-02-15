Поселок Северный , что в Заводском районе Минска, все чаще звучит в СМИ голосами своих жителей, которые никак не соглашаются на снос. Почти 70 лет здесь строят свои дома и хранят свои небольшие подворья жители почти двух тысяч домов. TUT.BY поднял камеру в небо, чтобы посмотреть на поселок в границах улиц Ангарской — Алтайской — пер. Болотникова — Герасименко — Нестерова с высоты.

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