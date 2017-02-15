﻿ На трассе М6 в Воложинском районе столкнулись Volkswagen и "жигули": пострадала женщина. 21.by
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На трассе М6 в Воложинском районе столкнулись Volkswagen и "жигули": пострадала женщина

16.02.2017 10:14 — Разное | Tut.by  
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Сообщение о ДТП, которое произошло на трассе М6 вблизи деревни Михалово, поступило спасателям 15 февраля, в 19.32. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко.


В результате столкновения Lada и микроавтобуса Volkswagen Crafter в салоне легковушке оказалась заблокирована 42-летняя пассажирка. При помощи специнструмента женщину доставали спасатели.



С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали. Водители в ДТП травм не получили.

 
 
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Авария произошла вечером 15 февраля вблизи деревни Михалово. Требовалась помощь спасателей.

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