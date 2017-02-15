Сообщение о ДТП, которое произошло на трассе М6 вблизи деревни Михалово, поступило спасателям 15 февраля, в 19.32. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко.





В результате столкновения Lada и микроавтобуса Volkswagen Crafter в салоне легковушке оказалась заблокирована 42-летняя пассажирка. При помощи специнструмента женщину доставали спасатели.









С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали. Водители в ДТП травм не получили.