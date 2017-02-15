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На трассе М6 в Воложинском районе столкнулись Volkswagen и "жигули": пострадала женщина
Сообщение о ДТП, которое произошло на трассе М6 вблизи деревни Михалово, поступило спасателям 15 февраля, в 19.32. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления
В результате столкновения Lada и микроавтобуса Volkswagen Crafter в салоне легковушке оказалась заблокирована 42-летняя пассажирка. При помощи специнструмента женщину доставали спасатели.
С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали. Водители в ДТП травм не получили.
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Авария произошла вечером 15 февраля вблизи деревни Михалово. Требовалась помощь спасателей.
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