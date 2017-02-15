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«Белоруснефть» объявила о планах на 2017 год: больше гидроразрывов и АЗС

16.02.2017 10:14 — Разное | Ежедневник  
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«Белоруснефть» объявила о планах на 2017 год: больше гидроразрывов и АЗС

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В 2017 году «Белоруснефть» проведет на своих месторождениях более 40 операций по гидроразрыву пласта (ГРП) и откроет 17 новых АЗС.

На 2017 году в белорусском регионе намечено провести более 40 операций по гидроразрыву пласта. В современных ценовых реалиях нефтяного рынка и с учетом того, что большая часть углеводородов на белорусских нефтяных месторождениях является трудноизвлекаемой, именно ГРП будет приоритетной задачей на ближайшие годы для поддержания плановой годовой добычи.

Также активно ведется работа по участию специалистов Тампонажного управления в тендерах на оказание услуг по ГРП за рубежом. На 2017 год заключены договоры на проведение ГРП на месторождениях ПАО «Укргаздобыча», ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз» на 125 операций. 

Также в этом году «Белоруснефть» построит 17 и реконструирует 9 АЗС. Больше всего будет возведено автозаправок в Гродненской области – 4, а реконструировано в Гомельской и г. Минске – по 3 АЗС.

В прошлом году в фирменной сети АЗС «Белоруснефть» построено и реконструировано 18 автозаправочных станций.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2017 году «Белоруснефть» проведет на своих месторождениях более 40 операций по гидроразрыву пласта (ГРП) и откроет 17 новых АЗС.

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