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В России разработали "зависающую" бомбу-убийцу

16.02.2017 10:27 — Разное | Tut.by  
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Для борьбы с подлодками противника ВМФ России получил новую корректируемую авиабомбу «Загон-2», сообщает «Независимая газета».


Изображение: AONIII.RU

Бомба может применяться как противолодочными самолетами Ил-38, Ту-142М, так и вертолетами Ка-28 во всех районах Мирового океана. Такой боеприпас получит и специальный вертолет-амфибия, производство которого планируется возобновить.

Особенность новой бомбы — способность «зависать» над поверхностью воды до четырех минут. «Загон-2» оснащена специальной акустической головкой самонаведения, которая может почувствовать цель на глубине до 450 метров.

Сейчас разработчик «Загон-2» – Научно-исследовательский инженерный институт – ведет разработку нового противолодочного боеприпаса повышенной эффективности.

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Бомба может применяться как противолодочными самолетами Ил-38, Ту-142М, так и вертолетами Ка-28 во всех районах Мирового океана

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