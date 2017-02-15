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В России разработали "зависающую" бомбу-убийцу
Для борьбы с подлодками противника ВМФ России получил новую корректируемую авиабомбу «Загон-2»,
Бомба может применяться как противолодочными самолетами Ил-38, Ту-142М, так и вертолетами Ка-28 во всех районах Мирового океана. Такой боеприпас получит и специальный вертолет-амфибия, производство которого планируется возобновить.
Особенность новой бомбы — способность «зависать» над поверхностью воды до четырех минут. «Загон-2» оснащена специальной акустической головкой самонаведения, которая может почувствовать цель на глубине до 450 метров.
Сейчас разработчик «Загон-2» – Научно-исследовательский инженерный институт – ведет разработку нового противолодочного боеприпаса повышенной эффективности.
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Бомба может применяться как противолодочными самолетами Ил-38, Ту-142М, так и вертолетами Ка-28 во всех районах Мирового океана
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