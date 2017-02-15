AUTO.TUT.BY посмотрел, как изменялись цены на новые и наиболее популярные модели за последние 14 месяцев. Вполне вероятно, что времена, когда цена на новые авто была равна 7-8 тысячам долларов, проходят.



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После девальвации российского рубля в 2015 году на автомобильном рынке действительно сложилась аномальная ситуация, когда в бюджетном сегменте цены на новые автомобили в долларовом эквиваленте сначала опустились до уровня психологический барьера в 10 тысяч у.е., а потом и вовсе откатились до 7−8 тысяч. В это трудно поверить, но некоторые модели автомобилей стали дешевле , чем 10 лет назад! Однако, времена дешевых бюджетников заканчиваются.

AUTO.TUT.BY собрал данные как менялись цены на самые популярные новые автомобили за последние 14 месяцев. На инфографике хорошо заметна тенденция куда навострили лыжи ценники у автодилеров.

Впрочем, сами белорусские дилеры — скорее заложники ситуации. Рост цен связан в первую очередь с политикой российских импортеров, которые пытаются переложить на покупателя подорожание импортных автомобилей.

По мнению экспертов, когда цены на навые авто поползли вверх, российские импортеры все равно терпели убытки. Однако российский рынок по объему на 5−6 местах в Европе. Это лакомый кусок! Ради сохранения сборочных заводов, самой дилерской сети и ее персонала, и самое главное, ради присутствие бренда на рынке, многие импортеры продавали автомобили в минус.

В зависимости от сегмента цены на новые автомобили в России за 2016 год поднялись на 15−40%. Не удивительно, что с неким запаздыванием подорожание происходит и в Беларуси. Увы, цены как на новые, так и подержанные автомобили сегодня определяются за пределами Беларуси.

Изменение цен проверяли на моделях, которые устойчиво входят в Топ-25 продаваемых. Анализировали следующие версии наиболее популярных автомобилей:





Менее подверженным росту цен оказалась продукция АвтоВАЗа: за 14 месяцев LADA Vesta подорожала на 6,3%, а утилитарный универсал LADA Largus — вообще остался при своих.

Двухэтапное повышение цен пережили дилеры Renault. Однако лидер рынка был крайне осторожен в области ценообразования. В итоге цены на хиты продаж среди новых автомобилей поднялись от 3,8 до 9,5%.

Интересно, что лидерами по росту цен за последние 14 месяц — стали автомобили Skoda, Volkswagen и Toyota. Практически все модели этих марок уже оснащены навигационной спутниковой системой «Глонасс». Так называемая «аварийная кнопка» начнет функционировать в Беларуси только с января 2019 года, однако белорусы уже начали расплачиваться за присутствие данного девайса в конструкции автомобиля.

Остановится ли рост цен на этом? Однозначно нет. По мнению экспертов Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), в 2017 году цены на новые автомобили замедлят темпы роста: прогнозирует рост на уровне 10−15%. Стало быть появление новых прайсов следует ожидать и у белорусских дилеров. Очевидно, что за ростом цен на новые автомобили последует и подорожание в сегменте подержанных. В ближайшее время AUTO.TUT.BY расскажет как за 14 месяцев изменились ценники на наиболее популярную бэушку.

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