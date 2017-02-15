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Семашко: Нефтегазовые соглашения с Россией могут быть подписаны на следующей неделе

16.02.2017 10:42 — Разное | Ежедневник  
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Семашко: Нефтегазовые соглашения с Россией могут быть подписаны на следующей неделе

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Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске, передает БЕЛТА.

«В пятницу-субботу мы провели очередные переговоры, составили проект договора с моим коллегой Дворковичем. Сейчас этот протокол находится на рассмотрении у российского руководства. Надеюсь, что на следующей неделе он увидит свет", - сказал вице-премьер.

Как передает РИА Новости,  вице-премьеры России и Беларуси Аркадий Дворкович и Владимир Семашко подготовили проект протокола по поставкам нефти и газа в Беларусь. В настоящий момент он  находится на рассмотрении российской стороны. 

Дворкович, со своей стороны, во вторник заявил, что Россия и Беларусь  продолжают обсуждать нефтегазовые вопросы, спор пока не урегулирован.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам пятничной встречи говорил, что переговоры продолжаются, и есть безусловное понимание того, что долги за прошлый год должны быть погашены. Долг Беларуси за российский газ составляет 550 миллионов долларов, говорил Дворкович в конце января.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе.

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