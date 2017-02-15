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Семашко: Нефтегазовые соглашения с Россией могут быть подписаны на следующей неделе
16.02.2017 10:42 — Разное | Ежедневник
kontakt.by
Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе.
Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске, передает
«В пятницу-субботу мы провели очередные переговоры, составили проект договора с моим коллегой Дворковичем. Сейчас этот протокол находится на рассмотрении у российского руководства. Надеюсь, что на следующей неделе он увидит свет", - сказал вице-премьер.
Как передает
Дворкович, со своей стороны, во вторник заявил, что Россия и Беларусь продолжают обсуждать нефтегазовые вопросы, спор пока не урегулирован.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам пятничной встречи говорил, что переговоры продолжаются, и есть безусловное понимание того, что долги за прошлый год должны быть погашены. Долг Беларуси за российский газ составляет 550 миллионов долларов, говорил Дворкович в конце января.
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Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе.
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