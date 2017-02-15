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Радикалы сорвали брифинг Сайдика в Минске: кадры инцидента

16.02.2017 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел накануне вечером. Молодые люди, представившиеся членами незарегистрированной партии "Другая Россия", выкрикивали лозунги о необходимости прекращения переговоров по Донбассу и разбрасывали листовки.

В результате спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик покинул брифинг. Пресс-секретарь МИД РФ Дмитрий Мирончик отметил, что попытка сорвать брифинг расценивается как провокация, направленная на срыв мирных переговоров.

Ранее Sputnik со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что один из участников акции был задержан. Собеседники агентства отмечали, что им оказался гражданин РФ 1990 года рождения Тимофей Ермаков. В отношении задержанного составлен административный протокол, ему грозит штраф или административный арест.

 
 
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Молодые люди устроили акцию перед выступлением спецпредставителя ОБСЕ по переговорам в Донбассе Мартина Сайдика. Смотрите на видео, почему Сайдик покинул брифинг...

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