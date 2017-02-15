15 февраля в минском "Президент-отеле" члены незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия" предприняли попытку срыва брифинга спецпредставителя ОБСЕ по Донбассу Мартина Сайдика. Четверо молодых людей выкрикивали лозунги о прекращении переговоров, разбрасывали листовки. Сайдик был вынужден покинуть брифинг.

Политический эксперт Петр Петровский расценил произошедшее, как типичную провокацию, характерную для членов незарегистрированной российской партии "Другая Россия". До недавнего времени это движение называлось "Национал-большевистская пария", и оно признано экстремистским.

"На сегодняшний день надо разбираться органам государственной власти, кто должен нести ответственность, как у людей, относящихся к незарегистрированной политической силе Российской Федерации, оказались журналистские удостоверения одного из российских изданий. Почему они у них оказались? Это либо целенаправленные действия, либо подделка документов, что влечет особый вид ответственности", — рассуждает Петровский.

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Минске" title="Президент-Отель в Минске" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг ОБСЕ в Минске

Эксперт обратил внимание на то, что теперь организаторам трехсторонних переговоров стоит больше внимания уделять обеспечению безопасности. Стоит проверять всех, кто ведет информационное обеспечение переговорного процесса. По мнению Петровского, присутствовать должны только проверенные журналисты, зарекомендовавшие себя как с точки зрения журналистской этики, так и выполнения законодательства Республики Беларусь.

"На мой взгляд, расценивать данную провокацию как серьезные действия по срыву переговоров не стоит, но с другой стороны надо понимать, что сегодня многочисленные недруги урегулирования конфликта на Донбассе будут использовать факт провокации для дискредитации минской переговорной площадки", — считает эксперт.

Полностью комментарий Петра Петровского слушайте на радио Sputnik Беларусь.