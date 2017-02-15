Презентация новых Moto G5 и G5 Plus намечена на 26 февраля, за день до официального старта выставки MWC 2017. Но благодаря крупной утечке о готовящихся к анонсу гаджетах уже сегодня стало известно практически все.





Moto G5 получит 5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с частотой в 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и от 32 ГБ внутренней памяти (также есть слот для карточек памяти microSD до 128 ГБ). Основная камера получит модуль на 13 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Аккумулятор в новинке должен быть установлен на 2800 мАч и будет поддерживать технологию быстрой зарядки. Сообщается, что с ее помощью всего за 15 минут смартфон сможет зарядиться для работы в течении последующих 6 часов.

Сканер отпечатков пальцев расположен на передней панели в клавише «Домой» — но пока что не до конца понятно, будет ли это механическая кнопка или простая сенсорная площадка.





Старшая модель Moto G5 Plus от маленького G5 внешне практически ничем не отличается. Разница заключается в технических характеристиках — G5 Plus получит более крупный экран на 5,2 дюйма с Full HD-разрешением и более производительный процессор Snapdragon 625 с частотой в 2 ГГц.

Оперативки будет 2 или 4 ГБ (в зависимости от модификации), встроенной памяти — 64 ГБ. Есть и слот для карт памяти (до 128 ГБ). Объем аккумулятора увеличится до 3000 мАч — он также будет поддерживать технологию быстрой зарядки. Основная камера — 12 Мп, фронтальная — 5 Мп.





О дате поступления новинок в продажу или их цене пока что ничего не известно.

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