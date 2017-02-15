﻿ "Доброе утро жителям Минска". Космонавт Олег Новицкий выложил новое фото столицы с борта МКС. 21.by
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"Доброе утро жителям Минска". Космонавт Олег Новицкий выложил новое фото столицы с борта МКС

16.02.2017 11:07 — Разное | Tut.by  
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Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий продолжает выкладывать в Instagram фото наших городов с борта МКС. На этот раз он поделился снимком дневного Минска.

«Доброе утро всем землянам и особенно жителям Минска! Так выглядит столица Беларуси с борта МКС в светлое время суток», — написал Новицкий.

Напомним, космонавт уже выкладывал фото ночной столицы, Бреста и Гомеля. На МКС Новицкий отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Это уже четвертый снимок белорусских городов, сделанный Новицким.

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