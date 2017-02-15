Мода на ЗОЖ сказывается не только на самочувствии и внешнем виде его приверженцев, но и на кошельках владельцев фитнес-клубов. В мировых масштабах фитнес-индустрия — одна из самых быстрорастущих , вместе с IT и зеленой энергетикой. В Беларуси эта сфера также развивается стремительно, хоть пока и отстает от Запада и России. Например, за осень только в столичной Каменной Горке открылось шесть фитнес-клубов. FINANCE.TUT.BY разобрался, действительно ли тренажерный зал — это новая золотая жила и почему белорусы все охотней готовы платить за фитнес, даже если абонемент стоит, как средняя зарплата по стране.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Через дорогу откроется еще один клуб, но я все равно буду работать в прибыль»

Беспрецедентный бум на открытие фитнес-клубов в Беларуси случился в прошлом году. Такого количества обращений по поиску помещений под тренажерный зал, говорят специалисты по недвижимости, не было еще никогда. Например, только в агентство «Твоя столица» поступило 36 заявок. 2017 год может побить рекорды предыдущего — за полтора месяца в агентство уже обратились восемь клиентов с намерением открыть фитнес-клуб.

— Каждый год наблюдается подъем в определенной сфере услуг: для 2016-го было характерно развитие фитнеса. Особенно много обращений в прошлом году пришлось на лето и осень. Фитнес достаточно активно развивался и в 2015 году, но это были заведения формата «ФитКервс» (клубы для женщин, включающие, помимо упражнений, еще и программу управления весом. — Прим. TUT.BY), — говорит заведующий сектором торговой недвижимости компании «Твоя столица. Недвижимость для бизнеса» Дмитрий Дробышев. — Развивались два основных формата: 150−300 метров и 600−1200 метров. Это большие фитнес-центры, где, помимо тренажерного зала, есть еще масса других услуг: фитнес, зал бокса или борьбы, солярий, сауна, бассейн и другое.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Официальной статистики, сколько новых фитнес-клубов появилось, скажем, за последний год, никто не ведет, но по подсчетам игроков рынка, только в Минске их открылось «более сотни»:

— По моим наблюдениям, основная масса новых фитнес-клубов, тренажерных залов и фитнес-студий работают в экономклассе. В премиальном сегменте на нашем рынке очень тяжело работать: слишком узкая целевая аудитория, — делится менеджер по развитию сети фитнес-клубов Pride Fitness House Инна Шишко.

И это еще не предел: ожидается, что по всей стране будут открываться новые и новые клубы. Но это не угрожает закрытием тех, что уже работают: конкуренция хоть и растет, но весь спрос удовлетворить пока не удается.

— Я готова к тому, что через дорогу от моего клуба откроется еще один, и я буду продолжать работать с прибылью. Был период, когда людей приходилось вносить в лист ожидания: зал просто не мог принять всех желающих. Особенно это касается «топового» времени — после шести вечера, — рассказывает руководитель фитнес-клуба Koshka и директор Европейской школы обучения фитнес-инструкторов Анна Бедрицкая.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Своего клиента находят даже так называемые качалки — подвальные или полуподвальные помещения, пропитанные потом, где часто стоит примитивное, сваренное своими руками оборудование. Но, конечно, поскольку сейчас все коммерциализировано, им бывает сложно выживать. Естественно, люди выбирают более комфортные условия и лучший сервис. Из-за обилия новых фитнес-центров человек, если ему что-то не нравится, может пойти в соседний зал шаговой доступности — возможность выбора рождает разумную конкуренцию, — говорит директор Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса Андрей Козленко.

Тренажерка как гастроном и гипермаркет

В нашей стране в основном открываются одиночные залы в спальных районах. «Они, как гастроном шаговой доступности, рассчитаны на то, чтобы человеку не надо было ехать через весь город, а вышел из дома — и сразу в зал», — объясняет Андрей Козленко. Другую категорию — большие сетевые клубы — директор федерации сравнивает с гипермаркетами, «куда приехал на автомобиле и получил целый спектр услуг».

— Тренд у нас — это маленькие фитнес-студии. Россия же идет по пути открытия огромных фитнес-клубов франшизных, где люди могут утром перед работой потренироваться в одном филиале, а вечером, приехав домой, пойти в другой. И на все действует один абонемент, — говорит Анна Бедрицкая.





Всемирно известные франшизы в Беларуси пока не работают. Первый фитнес-клуб российской сети World Class откроется в Минске только в мае. Зато постепенно разрастаются локальные сетевые бренды, открывая филиалы в регионах. Например, сеть «Адреналин», кроме столицы, работает в Бресте, Пинске и Гродно.

Сегодня тренажерный зал, говорят эксперты, — довольно выгодный бизнес. Открыть небольшой зал со стандартным набором тренажеров на все группы мышц стоит 40−50 тысяч долларов. Клиенты найдутся почти гарантированно.

— В 90% случаев тренажерный зал открывают люди, которые так или иначе имеют отношению к этому виду спорта. Либо спортсмены, либо тренеры, либо бизнесмены, которые когда-то ходили или продолжают ходить в зал. Они видят в этом дополнительный способ заработать денег: это бизнес, который выгоден. Думаю, во многом из-за этого новые залы и открываются, — говорит Андрей Козленко.

Самое сложное в открытии тренажерного зала — найти подходящее помещение, а впоследствии — его содержать. Арендные ставки для фитнеса, по мнению игроков рынка, должны быть ниже, чем у офисов или торговых объектов.

— Раньше залы часто открывались в жилых домах, но сейчас на такой формат существует запрет — они перебираются в нежилые помещения: торговые и бизнес-центры. Необходимо два основных условия — высокие потолки и наличие воды, — говорит Дмитрий Дробышев. — Большие фитнес-клубы не могут платить больше 8 евро за «квадрат». Ставка для клубов поменьше — 10−12 евро. Больше 12 евро за фитнес мало кто может позволить заплатить. Поэтому зачастую тренажерные залы и выбирают подвальные помещения — не потому что владельцам так нравится, а потому что это дешевле.

Абонемент на полгода — почти 1200 рублей

По белорусским меркам, абонемент в тренажерный зал — удовольствие недешевое. Например, полугодовой абонемент в одном из первых и самых больших клубов «Мир фитнеса» стоит 1186 рублей (в месяц выходит около 197 рублей), в клубах рангом пониже — около 100−130 рублей в месяц. Однако людей, готовых отдать такие деньги за тренировку, становится все больше. Особенно сейчас, в конце зимы — начале весны, когда все хотят подготовить себя к началу летнего сезона. Многие фитнес-центры проводят акции и скидки, чтобы привлечь как можно больше клиентов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тренироваться в зал ходят люди всех возрастов: от 16-летних подростков до людей пожилого возраста, которых, по наблюдению экспертов, становится все больше .

— Кардинально предпочтения клиентов не изменились: мужчины, как и раньше, предпочитают тренажерный зал, а девушки — групповые программы по фитнесу. Постепенно увеличивается процент женщин, которые посещают тренажерный зал, и возраст клиентов. Население старше 50 лет все больше стало посещать фитнес. Все популярней становятся занятия высокой интенсивности и непродолжительные по времени. Например, интересны стали занятия комбинированного формата — тренировка в тренажерном зале, совмещенная с единоборствами, — рассказывает о предпочтениях Инна Шишко.

Причина, почему люди тратят такие деньги на фитнес и тренажерный зал, единодушно говорят эксперты, очевидна — мода на ЗОЖ. Даже в экономически тяжелые времена люди готовы инвестировать в себя.

— Объяснение очень простое: лучшее вложение денег — это вложение денег в себя и свое здоровье. Все больше людей это понимают, — говорит Андрей Козленко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что касается стоимости абонемента, то, на мой взгляд, она завышена! — говорит основатель школы по подготовке и повышению квалификации тренеров по фитнесу Grantello Fitness Грант Кешишьян. — Но это происходит потому, что у нас очень мало клубов, которые могут предложить полный комплекс услуг в одном месте по адекватной цене, и мы вынуждены переплачивать за узкий и ограниченный спектр услуг. Чаще всего покупаем абонемент на строго ограниченное количество тренировок по одному направлению. Во всем мире уже давно существует так называемая клубная система, когда клиент покупает карту на длительный срок и получает возможность посещать все зоны клуба без ограничений. Но такую систему могут позволить себе только большие клубы, у которых есть много зон и большие площади и большая пропускная способность.

«Рынок фитнеса развивался так быстро, что не успели подготовить качественные кадры»

Фитнес-индустрия довольно инертна, и все изменения, происходящие в экономике, проявляются в этой отрасли со значительной задержкой. В кризис люди, может быть, не отказываются от спорта, но становятся более требовательными — ценят каждую копейку.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ожидания возможного ухудшения экономического положения в Беларуси не может не сказываться на фитнес-бизнесе. Хотя фитнес-услуги не относятся к услугам, на которых экономят в первую очередь, но многие столкнулись с изменением приоритетов клиентов. Теперь люди взвешивают все достоинства и недостатки, прежде чем сделать дорогостоящий выбор, — рассуждает Грант Кешишьян. — И клиент, скорее, предпочтет клуб с профессиональным инструкторским составом, чем с высоким уровнем ремонта.

По мнению эксперта, к сожалению, рынок фитнеса развивался так быстро, что профильные образовательные заведения не успели подготовить качественные кадры. Кроме этого, отсутствие необходимости лицензировать фитнес-услуги долгое время позволяло клубам нанимать персонал без физкультурного и медицинского образования, лишь бы инструктор умел двигаться и обладал «харизмой». Поэтому в фитнес-клубах так много тренерского персонала из бывших военных, спортсменов, танцоров и так мало специалистов по решению проблем клиента методами физической активности. Никто не может предсказать, будет ли повторная волна кризиса. Но те клубы, которые заранее не предусмотрели обучение персонала современным фитнес-программам, могут оказаться в тяжелом финансовом положении.

Еще один вызов — естественный и необратимый — старение населения. Если основная часть посетителей — это люди среднего возраста, клубы вынуждены будут менять свой формат.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ожидается, что к 2050 году впервые в истории человечества число пожилых людей в мире превысит число молодых. Следовательно, процент пожилых людей будет велик, в том числе и среди клиентов фитнес-клубов. В ближайшие годы программы фитнес-клубов будут ориентированы на более старшее поколение. В групповом расписании увеличится пропорция программ для пожилых и детей, а также возрастет количество акваклассов. Оборудование для оснащения фитнес-клубов будет подбираться с учетом увеличения процента занимающихся старшего и младшего возраста: появятся тренажеры с увеличенными рукоятками, бассейны с меньшей глубиной, пандусы.

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