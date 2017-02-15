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На границе с Польшей на контрабанде попались сразу 4 авто белорусов, которые ехали одна за другой
На польской границе в пункте пропуска Берестовица — Бобровники таможенники задержали целый караван легковых машин, в которых белорусы везли контрабанду. Об этом
По информации издания, на тщательный досмотр направили одну за другой четыре машины белорусов и в каждой нашли существенное превышение норм сигарет, разрешенных к ввозу в ЕС.
Сигареты были спрятаны в дверях, газовых баллонах, сиденьях, под колесами, а в одной из машин под передней панелью, из-за чего пришлось даже снимать лобовое стекло. В сумме в четырех машинах пытались провезти 3500 пачек сигарет рыночной стоимостью более 10 тысяч евро.
Задержанным мужчинам в возрасте 22−40 лет грозит штраф, а троим из них еще и конфискация автомобилей за создание в машинах тайников с целью сокрытия контрабанды.
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Задержанным мужчинам в возрасте 22−40 лет грозит штраф, а троим из них еще и конфискация автомобилей за создание в машинах тайников с целью сокрытия контрабанды.
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