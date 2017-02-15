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Еще один хищник: в Бресте поймали ястреба-тетеревятника

16.02.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 16 фев – Sputnik, Дмитрий Босак. Полуживого ястреба-тетеревятника на улице Московской обнаружили студенты технического университета, сообщил заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Еще один хищник: в Бресте поймали ястреба-тетеревятника
© Фото: аккаунт Александра Сербуна в Facebook
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По словам доцента института, травмированную хищную птицу нашли рядом с Брестским государственным техническим университетом около недели назад и сразу направили к специалистам.

"Ястреб оказался в крайне сложной ситуации, в бедствующем положении. Его принесли окровавленного, полуподвижного. Охотясь за голубями, он ударился о препятствие. В результате – перелом плечевой кости, разрушение нескольких вен. Он был обнаружен уже в почти неподвижном состоянии в снегу", – рассказал Виктор Демянчик.

Работники института остановили у птицы кровотечение, наложили ей жесткую повязку и шину. Сейчас ястреб проходит реабилитацию – его откармливают мясом диких уток и держат в затененном помещении, чтобы не подвергать стрессу.

"Уже он нормально себя ведет, хорошо бегает. Сначала полностью приходилось клюв открывать, теперь мы его с пинцета кормим. Когда он самостоятельно будет брать еду, тогда мы передаем его уже в непрофессиональные руки", – добавил эксперт.

Планируется, что крылатого пациента направят к энтузиастам в Гродно, чтобы поселить его в Гродненский зоопарк.

Текущей зимой в городе уже замечали диких птиц. Ранее брестчане сообщали о филинах. По мнению ученого, причина их появления в населенном пункте, как и ястреба-тетеревятника, одна.

"Из-за того, что очень снежная зима, еще никогда не было в Бресте столько хищных птиц, как в этом сезоне. Не столько морозы выгнали хищников в город, сколько многоснежье", – объяснил представитель института НАН.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Раненная дикая птица находится на реабилитации в Полесском аграрно-экологическом институте НАН.

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