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Эксперт назвал лучший российский истребитель всех времен

16.02.2017 12:08 — Разное | Tut.by  
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Американский военный эксперт Роберт Фарли назвал лучший истребитель, который был когда-либо создан в России. В своем материале для журнала The National Interest Фарли пишет, что у истребителей очень короткая жизнь, как в производстве, так и на вооружении.


МИГ-21. Фото: war-news.ru

Роберт Фарли — автор книги The Battleship Book. Фарли преподает в Паттерсоновской школе дипломатии и международной торговли (Patterson School of Diplomacy and International Commerce) при Университете Кентукки. Его специализация — военная доктрина, национальная безопасность и морские дела.

Исключением из этого правила стал МиГ-21. Заметим, что хотя данный истребитель и был создан во времена СССР, на Западе не делают разницы, называю всю технику - российской.

В СССР в период с 1959 по 1985 годы было создано 10 645 самолетов МиГ-21. Истребитель, получивший в НАТО обозначение Fishbed, мог развивать сверхзвуковую скорость равную двум числам Маха.

Роберт отмечает, что у современных истребителей скорость не намного выше, чем у МиГ-21, а по маневренности они несущественно превосходят этот старый советский образец.

Конечно, современные машины несут на борту больше боеприпасов и оснащены более современным электронным оборудованием, но и стоят гораздо дороже.

Но не всем армиям нужны такие истребители. Большинству необходимы простые, дешевые в обслуживании самолеты, которые могут патрулировать воздушное пространство и время от времени сбрасывать пару-тройку бомб. МиГ-21 отлично справляется с этой задачей.

МиГ-21 отлично зарекомендовали себя во многих конфликтах: войне во Вьетнаме, индо-пакистанской войне 1965 года, войне 1971 года и в Каргильском конфликте. Они также продемонстрировали свою эффективность в войне между Ираном и Ираком.

Неудивительно, что китайцы стали выпускать собственную версию Миг-21, под названием J-7/F-7. В  1966—2013 годах Китай выпустил около 2400 таких истребителей. Выпускались МиГи также в Индии и Чехословакии. В итоге в совокупности МиГ-21 стал самым массовым сверхзвуковым истребителем в истории.


F-7. Фото: globalsecurity.org

Сейчас МиГ-21, по сведениям Фарли, находится на вооружении в 18 армиях мира, в том числе, у двух членов НАТО (Румыния и Хорватия). Китайские версии J/F-7 остаются на вооружении в 13 странах. К тому же Китай, Россия и Украина до сих пор осуществляют ремонт и модернизацию действующих самолетов.

Фарли пишет, что находящиеся на вооружении МиГ-21 существенно отличаются от того истребителя, который был построен в 1959 году. Он оснащается продвинутыми системами вооружения, ракетами Р-60 класса «воздух-воздух», Magic 2 и Python III и имеет совершенное электронное оборудование и системы связи, что позволяет им доставлять к цели высокоточные управляемые боеприпасы.

Роберт Фарли уверен, что МиГ-21 легко может отметить шестидесятую и даже семидесятую годовщину с момента своего создания и до сих пор остается одним из самых легендарных истребителей сверхзвуковой эпохи.

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Выпущенный еще в советское время самолет все еще остается на службе.

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