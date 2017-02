Американский военный эксперт Роберт Фарли назвал лучший истребитель, который был когда-либо создан в России. В своем материале для журнала The National Interest Фарли пишет , что у истребителей очень короткая жизнь, как в производстве, так и на вооружении.

Роберт Фарли — автор книги The Battleship Book. Фарли преподает в Паттерсоновской школе дипломатии и международной торговли (Patterson School of Diplomacy and International Commerce) при Университете Кентукки. Его специализация — военная доктрина, национальная безопасность и морские дела.