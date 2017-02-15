﻿ Яромир Ягр отметил свое 45-летие достижением рубежа в 1900 очков в регулярных сезонах НХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Яромир Ягр отметил свое 45-летие достижением рубежа в 1900 очков в регулярных сезонах НХЛ

16.02.2017 12:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чешский форвард «Флориды» Яромир Ягр в день своего 45-летия отметил юбилей округлением бомбардирских показателей, достигнув рубежа в 1900 результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.


Фото: nhl.com

В выездном поединке с «Сан-Хосе» Ягр отличился голевым пасом на 53-й минуте, когда Александр Барков сделал счет 5:3 в пользу «Флориды».

Правда, до окончания третьего периода нападающий «акул» Джо Павелски забросил 2 шайбы и перевел игру в овертайм. Однако в дополнительное время недавно восстановившийся после травмы молодой форвард «Флориды» Жонатан Юбердо сделал все, чтобы не испортить праздник легендарному Ягру, который старше его в два раза, и принес победу своей команде.

В активе Яромира Ягра, который выступает в НХЛ с 1990 года (с трехлетней (2008−2011) отлучкой в КХЛ), стало 1900 (759+1141) очков в 1684 поединках регулярных чемпионатов. Больше только у главного бомбардира всех времен и народов Уэйна Гретцки — 2857 (894+1963) баллов в 1487 играх.

Среди ныне действующих хоккеистов ближайшими преследователями 45-летнего Ягра по числу очков в «регулярках» являются 37-летний Джо Торнтон — 1379 (382+997), 39-летний Джером Игинла — 1288 (618+670), 38-летний Мариан Госса — 1123 (519+604), 37-летний Патрик Марло — 1069 (501+568), 31-летний Александр Овечкин — 1017 (551+466).

Читайте также
Яромир Ягр. Секрет его вечной молодости
Ягру — 45. За 100 лет существования НХЛ таких, как Ягр, больше не было

На счету Ягра также 201 (78+123) очка в 208 матчах Кубков Стэнли. Здесь он занимает 5-е место в истории, уступая Уэйну Гретцки — 382 (122+260) очка в 208 играх, Марку Мессье — 295 (109+186) в 236, Яри Курри — 233 (106+127) в 200 и Гленну Андерсону — 214 (93+121) в 225 поединках.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чешский форвард "Флориды" Яромир Ягр в день своего 45-летия отметил юбилей округлением бомбардирских показателей, достигнув рубежа в 1900 результативных баллов в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Плохие новости от Трампа?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика