Чешский форвард «Флориды» Яромир Ягр в день своего 45-летия отметил юбилей округлением бомбардирских показателей, достигнув рубежа в 1900 результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.



Фото: nhl.com

В выездном поединке с «Сан-Хосе» Ягр отличился голевым пасом на 53-й минуте, когда Александр Барков сделал счет 5:3 в пользу «Флориды».

Правда, до окончания третьего периода нападающий «акул» Джо Павелски забросил 2 шайбы и перевел игру в овертайм. Однако в дополнительное время недавно восстановившийся после травмы молодой форвард «Флориды» Жонатан Юбердо сделал все, чтобы не испортить праздник легендарному Ягру, который старше его в два раза, и принес победу своей команде.

В активе Яромира Ягра, который выступает в НХЛ с 1990 года (с трехлетней (2008−2011) отлучкой в КХЛ), стало 1900 (759+1141) очков в 1684 поединках регулярных чемпионатов. Больше только у главного бомбардира всех времен и народов Уэйна Гретцки — 2857 (894+1963) баллов в 1487 играх.

Среди ныне действующих хоккеистов ближайшими преследователями 45-летнего Ягра по числу очков в «регулярках» являются 37-летний Джо Торнтон — 1379 (382+997), 39-летний Джером Игинла — 1288 (618+670), 38-летний Мариан Госса — 1123 (519+604), 37-летний Патрик Марло — 1069 (501+568), 31-летний Александр Овечкин — 1017 (551+466).

На счету Ягра также 201 (78+123) очка в 208 матчах Кубков Стэнли. Здесь он занимает 5-е место в истории, уступая Уэйну Гретцки — 382 (122+260) очка в 208 играх, Марку Мессье — 295 (109+186) в 236, Яри Курри — 233 (106+127) в 200 и Гленну Андерсону — 214 (93+121) в 225 поединках.