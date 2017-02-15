Дональд Трамп согласился с тем, что его советник по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку по достаточному пустяковому поводу — из-за разговора с российским послом до прихода новой администрации США к власти. Практика это совершенно обычная, содержание переговоров фиксировали американские спецслужбы, что прекрасно знали и Флинн, и посол. И, кстати, спецслужбы не нашли в них ничего предосудительного.



© REUTERS Yuri Gripas Трамп вспомнил, что Крым стал российским, когда Обама был президентом

Далее, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер однозначно заявил, что президент США ждет от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма. А это резко отличатся от того, что Трамп провозглашал во время предвыборной кампании по поводу отношений с Москвой. Далее, Трамп в своем микроблоге в Twitter написла "Крым был взят Россией во время пребывания в должности Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?"

К сожалению, похоже, что сбывается не оптимистический, а пессимистический сценарий развития событий. В оптимистическом сценарии новичок Трамп должен был поломать действующие стереотипы в американской внешней политике, в пессимистическом — стоящие за ними политики подчинят себе нового президента. Крайне негативное отношение к России было одним из главных стереотипов с сороковых годов прошлого века, и, похоже, что влиятельные сторонники этого курса взяли верх.

Складывается впечатление, что Трамп формирует модель своей работы как бизнесмен. То, что действительно важно для экономики США с его точки зрения, имеет несомненный приоритет над всем остальным. Отношения с Россией не очень важны для экономики США. Товарооборот в 20-30 миллиардов долларов и небольшие взаимные инвестиции не представляют особого интереса. Похоже на то, что Трамп готов жертвовать всем, что неважно с точки зрения экономики, чтобы решать именно экономические вопросы с максимальным эффектом. Отсюда и первые шаги — выход из Транстихоокеанского партнерства, начало пересмотра условий NAFTA, строительство стены с Мексикой.

Есть ли еще надежда, что сценарий все же изменится? Надежда есть всегда. Налицо несколько вариантов.

Первый из них: Трамп пересмотрит свою позицию после того, как Конгрессом, который так не любит Россию, будут утверждены все члены его администрации. Дело это продвигается медленно и тяжело, и противоречащие прежним высказывания Трампа по поводу санкций, и увольнение Майкла Флинна могут быть связаны с попыткой нового американского лидера понравится Конгрессу и ускорить этот процесс.



© REUTERS Kevin Lamarque Кто с кем дружит: Трамп высказался о своих отношениях с Россией

Второй вариант может быть реализован в случае, если позиция по вопросу санкций Трампу навязана мощным антироссийским лобби, но его собственная позиция осталась неизменной — с Россией надо договариваться и санкции отменять. В этом случае помочь может какой-нибудь крупный международный кризис, для решения которого Вашингтону будет нужна помощь Москвы. В этом случае Трамп может однажды объявить, что помощь русских нужна, и он готов отменить или смягчить санкции, если они помогут Америке в его разрешении. Кризисов в последние годы стало много, так что однажды и это может случится.

Плохо то, что по этому сценарию ждать придется достаточно долго, и каждый месяц ожидания несет за собой серьезные потери — крупным корпорациям России тяжело работать под бременем санкций, страдают и союзники России по процессам евразийской интеграции. В частности, нехватка длинных дешевых денег в российской экономике и запреты на импорт современных технологий искусственно замедляют развитие российской экономики, что бьет по интересам крупнейших экспортеров на рынок России, включая Беларусь.